'Cumartesi Anneleri'nin talepleri neden karşılanmıyor?'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlamasını istediği soru önergesinde; Faili meçhul cinayetlerin neden araştırılmadığının ve Cumartesi Aneleri’nin taleplerinin hangi gerekçeyle karşılanmadığı sorularına yanıt aradı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yazılı soru önergesinde ;

“Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995'ten beri her Cumartesi saat 12.00’de kayıp yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı’nda toplanıyorlardı. 1995-1999 yıllarında "Kayıplar son bulsun, kayıpların akıbeti açıklansın, kaybedenler bulunsun ve yargılansın" talebiyle Galatasaray lisesi önünde eylemlerine devam ederlerken, 170. haftadan 200. haftaya kadar 30 hafta boyunca polis saldırısına uğrayan anneler saçlarından sürüklenerek polis araçlarına bindirilmesinin yanı sıra toplam bin 93 kişi de gözaltına alınmıştır. 10 yıllık aradan sonra 31 Ocak 2009'da Cumartesi oturmaları yeniden başlamış ve kesintisiz olarak devam etmektedir.

Yıllardır her Cumartesi yaz-kış, sıcak soğuk demeden kayıplarının akıbetini soran yakınlarına 25 Ağustos 2018 tarihinde yani 700. Haftasında izin verilmemiş ve ilk kez 27 Mayıs 1995’te Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemini başlatan Hasan Ocak’ın annesi ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 704 haftadır; bütün baskılara, gözaltılara ve dayaklara rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen Annelerin oturmasına 705. Haftasında da izin verilmedi.

700’üncü haftadan bu yana Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapmasına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği’nin bulunduğu Çukurluçeşme Sokağı’nda polisler tarafından engellenirken, Cumartesi Anneleri’ni İHD binasına girmesi için uyarmış basın mensuplarını ise alandan uzaklaştırmıştır. Basın emekçileri, görüntü alınması ve haber takibi yapmalarına izin verilmemesine rağmen İHD binasından çekim yapmışlardır. Cumartesi Anneleri ise polis kalkanlarının altında İHD binası önünde açıklamasını gerçekleştirmiştir.

Unutulmasın ki ne anneler ne de yakınları, mücadelelerinde vazgeçmeyecektir. Yıllardır yakınlarının akıbetini sordukları ve hak aradıkları Galatasaray Meydanı’nda haklarını aramaya ve sorumlular yargılanmaktan kurtulamayacaklardır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Faili meçhuller cinayetler neden araştırılmıyor veya araştırılmasına izin verilmiyor?



2- Cumartesi Anneleri’nin talepleri neden karşılanmamaktadır?



3- 705 haftadır yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda oturmasının tehlikesi/sakıncası nedir? Yasak ne kadar devam edecektir?



4- Cumartesi Anneleri’nin oturmasını yasaklayarak veya gözaltına alarak mücadelelerinden vazgeçireceğinizi mi düşünüyorsunuz?



5- Cumartesi Anneleri'nin eylemini izleyen basın emekçilerine görüntü, ses kaydı ve çekim yapma yasağı mı getirilmiştir? Eğer varsa yasağın gerekçesi nedir?



6- Basın emekçilerinin görüntü alması yasaklanan başka eylemler var mıdır? Varsa hangi eylemlerdir? Başka eylemlerde olmayan yasak neden Cumartesi Anneleri'nin eyleminde uygulanmaktadır?



7- Görevini yapmak isteyen basın emekçilerine neden sert ve kaba şekilde davranılmaktadır?