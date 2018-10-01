'Dağlar yetmedi şimdi de denizi kurutmak istiyorlar'

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, yazılı bir açıklama yaparak Ayvalık Altınova’da denizin içinde yapılması planlanan maden arama faaliyetini eleştirerek, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin başlatılmasına tepki gösterdi.

Açıklamasında Kazdağlarında altın arama faaliyetlerinin doğaya yarattığı tahribatın altını çizen Aytekin, demir madeni arıyoruz diye altın araması yapılacağını, doğanın ve yaşam alanlarının tehdit edildiğini ifade etti. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in açıklaması şöyle:

Doğanın Katili olmayın.

Gözü dönmüş bir hırsla, Balıkesir coğrafyasının altını üstüne getirerek neredeyse her ilçede maden arama adı altında doğayı katledenler, şimdi de gözlerini Altınova sahillerine diktiler. Altınova’da sahil yerleşimlerinin 350 metre uzağında, denizin içinde demir madeni aramak için faaliyette bulunanlar, bölgedeki ekolojik dokunun su altı yaşamının ve genel olarak Ayvalık’ın bütünlüğüne kastetmektedir. 21712 hektarlık bir alanda arama ruhsatı alarak demir madeni çıkarmak için denizin -22 kotuna inmeyi kapsayan proje için ÇED gerekli değildir kararı verenler, gelen tepkilerden sonra ÇED Gereklidir kararı vermek zorunda kaldı. Ancak bu bir gelişme değildir. Demir aramak için deniz altını kullanmanın ekonomik bir yanı yoktur. Türkiye’nin demir madeni rezerv alanları bellidir, denizden kumu ayıklayarak demiri çıkarmayı proje diye, büyük yatırım diye parlatmak isteyenler, su altı yaşamını ve Ayvalık’ın özellikle de Altınova’nın dokusunu tahrip edecektir.

Ekolojik yaşamın nadide alanlarından olan Ayvalık’ta, insanlar yaşadığı ilçeye zarar vermemek adına azami dikkat sarfederken birilerinin kalkıp demir madeni arayacağız diye denizin altını üstüne getirmesi kabul edilemez. Koruma alanı olan ve projede lagün diye geçiştirilen Ayvalık Sulama alanının 2 km yanında yapılacak arama faaliyeti aynı şekilde Sarımsaklı Plajını da tehdit etmektedir. Güya proje sahasının 21 km uzağında depolanacağı söylenen manyetitin, bir katliam projesi olduğu açıktır. Akademisyenler ve bilim insanları, eldeki tüm deniz tabanı verilerinin cevherleşmenin demir değil altın olduğu yönündeki değerlendirmeleri bizleri bir kez daha uyarı yapmaya mecbur etmektedir. Kazdağlarının altını üstüne getirip, kel tepelerle siyanür havuzlarıyla cehennem çukurlarıyla gerçek yüzünü gösteren maden arama çalışmaları yeni hedefini anlaşılan o ki denizin altına dikmiştir. Doymak bilmez şirketlere dağlar yetmemiş, denizi de kurutmak istemişlerdir. 1 yıl önce yine gündeme getirilen projenin 1 yıl sonra tekrar raflardan indirilmesi olan bitenin demir için yapılacak bir inat olmadığını göstermektedir.

Buradan bir kez daha yetkilileri uyarmak isteriz. Ne Ayvalık’ın ne de Balıkesir’in herhangi bir yerinin doğal dokusunu tehdit edecek, yaşam alanlarının kalitesini bozacak projelerle uğraşmayın.Ayvalık'tan elinizi çekin. Halkla inatlaşmayın. Siz bu konuda inatçı oldukça, bizler de bunu yaptırmamak konusunda her türlü mücadeleyi yapacak, doğayı korumaya devam edeceğiz.