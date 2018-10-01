Erdoğan'ın Rahip Brunson çelişkisi

Geçtiğimiz hafta ABD'ye ziyarette bulunan Erdoğan, Rahip Brunson hakkında, "Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan bir alakası yoktur" demişti.

Bugün ise yeni yasama yılı açılışında konuşan Erdoğan, Rahip Brunson hakkında bambaşka bir çizgide değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan “Terör örgütleriyle karanlık ilişkileri sebebiyle yargılanan bir rahibi bahane ederek, ülkemize yaptırımlar uygulamaya kalkan bu çarpık anlayışla diplomasinin ve hukukun sınırları içinde mücadele etmekte kararlıyız.” ifadelerini kullandı.