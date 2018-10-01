Enis Berberoğlu yemin etti

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Tedavisi devam eden Deniz Baykal için ise doktorlardan izin çıkmadı.

Bir süre önce tahliye olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, bugün yeni yasama yılının başlamasının ardından İçtüzük'te yer alan "Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında ant içerler" hükmü gereğince Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

BAYKAL'A DOKTORLARDAN İZİN ÇIKMADI

Bu arada rahatsızlığı nedeniyle tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da yasama yılının başında yemin etmek istediği, ancak doktorlarının henüz buna izin vermediği öğrenildi