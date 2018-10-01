AKP'li Ünal: Batıyoruz çığırtkanlığı yapmayın

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM’nin yeni dönemi öncesinde açıklamalarda bulundu. CNN Türk canlı yayınına katılan Ünal “Batıyoruz çığırtkanlığı yapmak yerine Türkiye’de seçilmiş hükümetin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ünal, sözlerine şöyle devam etti; “Ana muhalefet partisinin siyasetsizliği bizim için çok büyük bir sorun. CHP’nin artık siyaset üretmesi gerekiyor. Siyasetsizlik partileri bitirecek en temel şey. Muhalefeti gerçek anlamda yapması yeni sistemde çok önemli. Düşmanlıkla muhalefeti birbirine karıştırmamak gerekiyor. Muhalefet alternatif haline gelmektir. Maalesef geçmiş dönemlerde gensoru önergeleri, grup önerileri, kanun önerileri bir siyasi pozisyonu tahkim etmek için kullanılan şeylerdi.”