Meclis açılıyor: CHP'den 'çiçek' tepkisi

ZEYNEP GÜRCANLI/ SÖZCÜ - Yeni oturma düzeninde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Yüksek Yargı mensuplarının bulunduğu alanda yer ayrıldı. Bakanlara da cumhurbaşkanın sağ tarafında bir oturma alanı oluşturuldu. Bakanlar burada kuvvet komutanlarının önünde oturacak. Onların arkasında da başkanlıklara atanan isimler yer alacak.

TÖREN BAŞLADI

Meclis açılışında il olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

CHP’DEN GÜLLÜ KARŞILAMA TEPKİSİ

Yeni dönemin açılış töreninde CHP’li vekiller cumhurbaşkanı Erdoğan için konulan çiçeklere dikkat çekti.

CHP milletvekili Mahmut Tanal, Erdoğan’ın konuşma yapacağı şeref salonuna konulan çiçeklere ‘sultan için çiçekler' diyerek tepki gösterdi. Tanal, tasarruf tedbirlerinin gündemde olduğu bu dönemde Cumhurbaşkanı'nın geçeceği koridorun güllerle süslenmesini de eleştirdi.

AYRINTILAR GELİYOR