Yıldırım'dan Meclis açılışında yeni sistem mesajı

Açılışı yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonun sesinin birkaç saniye geç açılması üzerine “Kimse TBMM’nin sesini kısamaz” diye espri yaparak konuşmasına başladı.

Meclis, 24 Haziran genel seçiminden sonra ant içme töreni, Olağanüstü Hal Yasası ve bedelli askerlikle ilgili iki zorunlu düzenlemeyi çıkarmış ve tatile girmişti. Genel Kurul bugün saat 14.00’te Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yeniden toplandı.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- TBMM, her zaman çare kapısı olmuştur. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür milletin vekilleri görev yapmaktadır.

- Milli meselelerde ihtilafa düşemeyiz, tek yumruk olalım. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi ağır silahlarla harekete geçtiler. Gazi Meclis o gece dimdik ayakta durdu. Kur saldırısında Meclis dik durdu. Aziz milletimiz hep payidar olacak.

- TBMM, istiklalini temin etmek için çalışmalarına başladığından beri çok dinamik bir yöntem belirlemiştir. Türkiye yeni bir sisteme geçmiştir. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni sistemin ilk milletvekileri de bizler olarak TBMM'de sistemin ruhuna uygun olarak yasama, denetim odaklı çalışmlarımızı yürüteceğiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Son zamanlarda ekonomimizde küresel kaynaklı bazı sıkıntılar yaşadığımızı biliyoruz. Ülkemiz benzer sıkıntılarla geçmişte de karşılaşmış, üstesinden gelmiştir. Kısa sürede bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum. Yüce Meclisimiz de üzerine düşen görevi yerine getirecek, yürütmeye gereken desteği vermeyi sürdürecektir.