Yıldırım, Meclis'in açışında konuşuyor

Açılışı yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonun sesinin birkaç saniye geç açılması üzerine “Kimse TBMM’nin sesini kısamaz” diye espri yaparak konuşmasına başladı.

Meclis, 24 Haziran genel seçiminden sonra ant içme töreni, Olağanüstü Hal Yasası ve bedelli askerlikle ilgili iki zorunlu düzenlemeyi çıkarmış ve tatile girmişti. Genel Kurul bugün saat 14.00’te Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yeniden toplandı.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- TBMM, her zaman çare kapısı olmuştur. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür milletin vekilleri görev yapmaktadır.

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