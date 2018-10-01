CHP İzmir vekillerinden Kocaoğlu yorumu

Yurt / Özgür Tuğrul - Karar kent ve ülke kamuoyunda büyük ses getirirken, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP İzmir Milletvekilleri Kocaoğlu’nun seçimini değerlendirdi.

Kocaoğlu'nun kararını değerlendiren Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Sayın Başkan önemli ve çok değerli hizmetler verdi. Şimdiye dek hükümetin baskısına rağmen başarılı işlere imza attı. Kendisine bu verdiği hizmetler nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Kararını saygıyla karşılıyoruz. Bizim başarılı belediye başkanlarımızdandı. Fakat tek taraflı bir şekilde kararını kamuoyuna açıkladı. Bizim kendisi karar veren bir başkan hakkında “gitme, bırakma” deme durumumuz söz konusu değil. Kararının hayırlı olmasını diliyorum. Ve bunu saygıyla karşılıyorum” dedi.

Kocaoğlu'nun kararına CHP'den ilk yorum

KOCAOĞLU DOĞRU YAPTI

Tacettin Bayır: Hayırlı olsun. Çok önceden 4-5 ay önceden aday olmayacağını bir öngörü olarak söylemiştim. İzmir’e değerli hizmetleri oldu. Geçmişte hizmet veren her başkan gibi o da hizmetleriyle anılacak. Bugüne kadar hizmeti geçen diğer belediye başkanları gibi Aziz Kocaoğlu da hak ettiği gibi bence büyük başkan olarak kalacak. Doğru yaptı diye düşünüyorum.

İzmir’de seçimleri kiminle bir oy fazla alacaksak o arkadaşın aday olmasını söyledim hep. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bunu da yapacak Genel Merkez’dir. Gerek kamuoyu araştırmaları, gerekse örgütün taleplerini aldıktan sonra kiminle daha fazla oy alacaksa onu açıklayacaklardır. Bu değerlendirmelerin içinde benim de adım geçiyor dolaylı yoldan. Kendim telaffuz etmedim bugüne kadar adayım diye. Hala da telaffuz etmiş değilim. 35 yıldır örgütün çapacısıyım. Her mevkide, makamda, partime hizmet ettim. Eğer parti bizden faydalanmayı düşünürse, İzmir için bir değersin derse, örgüt de bize sahip çıkarsa, böyle bir görev verilirse tabii ki hayır demem.

Aziz Kocaoğlu kararını açıkladı

Bedri Serter: Aziz Kocaoğlu CHP’yi temsilen 15 yıldır İzmir’i idare ediyordu. Yaptığı bütün hizmetlerden dolayı bu dönemki bir milletvekili olarak ve geçmiş dönem il başkanı olarak kendisine teşekkür ediyorum. En son sözü 'Bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekir'. Buna katılıyorum. Çok da doğru buluyorum. Belirli dönemlerde zirvede bırakmasını bilmek gerekir. Ben bu uygulamayı il başkanlığı döneminde de yapmıştım. Başka bir arkadaşı yerime buyurun siz olun diye. Seçimlere girmiştik. Hepimiz özgür irademizle, parti kimliğimizle siyaset yapmak gerektiğini biliyorum. Bugün kendisi de onu dile getirdi. Tebrik ediyorum. İzmir halkı da bugüne kadar hizmetlerinden dolayı kendisine mutluluklarını iletiyordur. Tabii belediye başkanlığı önemli bir görevdir. Başkanlar, partisi adına, halkı memnun etmek için görev yaparlar. Kimse şahsen belediye başkanlığı görevini yapmaz. Partisi ve halkı için yapar. İzmir için yaptıkları için teşekkür ederiz.

Ednan Arslan: Hayırlısı olsun, taze sıcak bir açıklama. Aziz Başkan’a teşekkür etmek lazım. 15 yıl boyunca bu kente önemli iz bırakan hizmetlerde bulundu. Bundan sonrası artık Genel Merkez’in bileceği ve karar vereceği bir iş. Umarım doğru kararı hep beraber veririz. En doğru şekilde seçimlere hazırlanırız. Daha konuşma yapmak için erken. Burada yapılması gereken Aziz Başkan’a teşekkür etmektir.”

Mahir Polat: Hüzünlendim biraz. Ama kendisi bir değişimin gerekli olduğunu görmüş ki böyle bir açıklama yaptı. Hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. İzmir tarihine efsane başkan olarak geçmiştir. Bu onur kolay kolay hiçbir adem oğlunun yaşayabileceği bir onur değil. Tebrik ediyorum.

Murat Bakan: Aziz Kocaoğlu bu kararıyla Türkiye siyasal tarihine örnek bir siyasetçi olarak geçmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu günden bu güne siyaseti kendi isteğiyle bırakan politikacı sayısı pek azdır. Genellikle siyaset politikcıları bırakır ve bu hep eleştirilen bir durumdur. İzmir'de yaptığı 3 dönem belediye başkanlığı süresince İzmir'i yağmalatmadı, kırsal kalkınmadan ulaşıma kentin kültür ve tarihine sahip çıkmaktan finansal yapısına kadar pek çok alanda örnek bir belediyecilik yaptı. Türkiye tarihinin en büyük belediyecilik operasyonuna maruz kaldı ve bu süreçten yüzünün akıyla çıktı. Bu kararın tüm politikacılara örnek olmasını diliyorum. Kendisi aday olmamak suretiyle belediye başkanlığını bırakacak olabilir ancak bu kentin bir bilgesi, bir abisi olarak siyaset sahnesinde varlığını her zaman sürdürecek, bizlere bilgi ve birikimi ile gerek yerel gerekse genel siyasette destek olacaktır.