Erdoğan'ın Almanya'dan istediği sanık listesinde dikkat çeken ayrıntı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı görüşme öncesinde MİT'in, terör suçlularının bulunduğu 69 kişilik liste ulaştırdığı ve bu kişilerin istendiği gündeme gelmişti. O listede 33 aydını katleden Madımak Otel sanığının olmadığı iddia edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı görüşme öncesinde MİT'in, terör suçlularının bulunduğu 69 kişilik liste ulaştırdığı ve bu kişilerin istendiği gündeme gelmişti.

Adil Öksüz, Şerif Ali Tekalan, Can Dündar, eski savcı Zekeriya Öz ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kaçan NATO görevlilerinin de bulunduğu 69 kişilik listeyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"33 aydını katleden Sivas sanığı lisrtede yok"

Odatv'de yeralan habere göre, Almanya’da yaşayan gazeteci Süheyla Kaplan, 69 kişilik listede, Sivas katliamının baş sanığı Murat Sonkur'un yer almadığını belirten belgeleri yayımladı. Gazeteci Kaplan’ın sosyal medyadaki mesajında “Kanıt: Alman Coburg eyalet savcılığının avukat Mahmut Erdem'e gönderdiği yanıt: ‘Türkiye'den iade talebi gelmemiştir” ifadeleri yer aldı.

DAHA ÖNCE DE YANLIŞ İSİMLE İSTENMİŞTİ!

Yaklaşık iki yıl önce Türkiye'nin katliamın faillerinden Murat Sonkur'u, Almanya'dan isterken soy ismini yanlış yazdığı gündeme gelmişti. Türkiye'nin iade talebinde, hatalı soy ismi kullanması yüzünden, Alman makamları yanlış kişiyi bile gözaltına almıştı. Türkiye Münih Başkonsolosluğu'nun 16 Eylül 2002 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na yolladığı yazıda katliam faillerinden Murat Sonkur'un soy ismi hem Sonkur, hem de parantez içinde Songur olarak yazılmıştı. 14 Mart 2003 tarihinde ise dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıda, Münih Başkonsolosluğu'nunkinin tersine, Murat Sonkur ismi Sorgun diye yazılmış ve parantez içinde Songur denmişti.