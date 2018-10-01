CHP'li Faik Öztrak'tan Bahçeli'ye yanıt

Faik Öztrak, "Sayın Bahçeli, dünyada tanınan bir bilim adamı ve uluslararası bir kuruluşta üst düzey bürokrat olan Sayın Derviş’i Türkiye’ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, kendisine yönelik eleştirileri üzerine açıklamalarda bulundu. Öztrak, “Sayın Bahçeli, kendisine yöneltilen McKinsey ile ilgili soruya cevap vermek yerine, bana Sayın Kemal Derviş’le olan ilişkimin sorulmasını istemiş. Aslında bunu en iyi bilmesi gereken kendisidir. Çünkü Sayın Bahçeli, dünyada tanınan bir bilim adamı ve uluslararası bir kuruluşta üst düzey bürokrat olan Sayın Derviş’i Türkiye’ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağıdır” dedi.