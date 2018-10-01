'İYİ Parti iki ilde CHP'yi, bir ilde Saadet'i destekleyebilir' iddiası

Hülya Karabağlı / T24 - 30 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli seçimlere ittifak yöntemiyle gidilmeyeceğin açıklayan partiler sandıkta buluşma için tabanda birliktelik formülünde uzlaşmaya doğru yol alıyor.

Ankara’da siyaset, kimin önce hareket edeceğine doğru kilitlenirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partinin üç günlük Abant kampının son gününde “Yasal bir ittifak söz konusu olmadığı için burada milletin ittifakı, parti tabanlarının ittifakı gerekiyor" sözleriyle kapıyı aralayınca gözler diğer siyasi partilere çevrildi. Kulislerde, yerel seçimlerin kilit partisi olarak gösterilen İyi Parti’nin tabanda ittifak iş birliğine soğuk bakmayacağı belirtiliyor. Partinin bu iş birliği için bazı şartlarından söz ediliyor. Ankara’nın İyi Parti için olmazsa olmazı deniyor. Kulislerde, İstanbul, İzmir gibi güçlü olduğu illerde CHP adayının desteklenebileceği ifade edilirken, bu iş birliğinde İstanbul’da birkaç ilçe için de İyi Parti’ye destek isteneceği de ifade ediliyor. Siyasi kulislerin geneline bakıldığında, tabanda ittifak tarafların koyacakları ilkelerin kabul edilmesi durumunda uzak görünmüyor. Hatta, Saadet Partisi Konya adayının desteklenmesi görüşleri de dikkati çekiyor.

İyi Parti ile bir temas var mı?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, "Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa üst düzeyde, ilçe bazında, il bazında, herkesle görüşerek milletin ittifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız" sözleri partiler arasında bir temas olup olmadığı konusunu gündeme getirdi. İyi Parti kaynakları, CHP ile bir temasın olmadığını belirtti.

Saadet Partisi ne diyor?

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman TBMM’de düzenlendiği basın toplantısında, tabanda ittifak konusunda şunları söyledi. “Bizim bir araya gelemeyeceğimiz tek nokta Amerikan emperyalizmi ile bir araya gelemeyiz. Biz siyonizmle bir araya gelemeyiz. Biz bu seçimlerde ve daha önceki seçimlerde olduğu gibi milletin kendisiyle ittifak yapacağız bu anlamda da çalışmalarımız son 24 Haziran seçimlerinden sonra mahalli idelerle ilgili çalışmalar başladı şu anda da aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Saadet Partisi kendi adaylarıyla çıkacak, bu seçimin en iddialı partisi olacağız”.

Engin Özkoç ne demişti?

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç: 1 Ekim'den itibaren tüm Türkiye'nin her karış toprağında biz CHP'liler, vatan ve milletini seven milletimizle birlikte hepimiz Türkiye'nin geleceği için mücadeleye devam edeceğiz Bu ittifakta yasal bir ittifak söz konusu değil. Yasal bir ittifak söz konusu olmadığı için burada milletin ittifakı, parti tabanlarının ittifakı gerekiyor. O zaman biz 'sandıkta ittifak' diyoruz. Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa üst düzeyde, ilçe bazında, il bazında, herkesle görüşerek milletin ittifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız.