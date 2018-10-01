CHP İzmir'de bir ilk: Aziz Kocaoğlu kararını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu basın toplantısı düzenledi. Kocaoğlu'nun 2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere de değinmesi, yeniden aday olup olmayacağını açıklaması bekleniyordu. Kocaoğlu kararını açıkladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan Kocaoğlu, sandığa altı ay kala kararını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bugün bir basın toplantısıyla adaylık kararını duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında bugüne kadarki icraatlarını anlatan Kocaoğlu, başkanlık koltuğunda geçirdiği 14 yılı değerlendirdi. Kocaoğlu, "Yatırımlarımızı tek başımıza 28 kat artırdık. Tasarruf yaptık, kaynak yarattık. Popoülist proje ve harcamalardan kaçındık" dedi.

24 HAZİRAN'I HATIRLATARAK "ADAY DEĞİLİM" DEDİ

Kocaoğlu, adaylık konusunda şunları söyledi:

"24 Haziran seçimlerinden sonra parti genel merkezime bir değişim çağrısı yapmıştım. Parti yönetiminde fırtınalara yol açan bu açıklamanın çok anlaşılır olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ki, o açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam, bugün de aynı noktadayım, değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil, fırsat olarak görülmesi gerektiği kanaatindeyim. Bugüne kadar önce devletim, sonra partim için çalıştım. Atadan CHP'liyim, partimin menfaatini her türlü çıkarın üstünde tutarım. Yarının aydınlık geleceğine samimi olarak inanıyorum. 14 yıldır yoğun bir tempo içindeydim. İzmirliler için çalışmaya, üretmeye çalıştım. İzmir'in aydınlık geleceği içi önemli işlere imza attım. 150 yıllık İzmir belediyecilik tarihinde üç dönem başkan olarak yer aldım.

31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bu kararı geçen seçimde vermiştim. Bu plan askıda kalmıştı. Artık bu bayrağı başka bir arkadaşıma devrediyorum."

Kocaoğlu, konuşmasını "Teşekkürler İzmir" sözleriyle bitirdi.