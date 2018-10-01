CHP'li Tanrıkulu, Alevilere hakareti Saray'a sordu

CHP İstanbul Milletvekili M.Sezgin Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplamasını isteyerek ''Din Dersine giren G.B isimli öğretmenin, Muharrem Ayında Alevilerin oruç tuttuğunu fakat onların yaptığı yemeğin yenilmeyeceğini söylediği iddiaları doğru mudur'' sorusu ile birlikte birçok soru içeren soru önergesini Türkiye Büyük Millete Meclisi Başkanlığı'na sundu.



Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplamasını isteyerek ''Din Dersine giren G.B isimli öğretmenin, Muharrem Ayında Alevilerin oruç tuttuğunu fakat onların yaptığı yemeğin yenilmeyeceğini söylediği iddiaları doğru mudur'' sorusu ile birlikte birçok soru içeren soru önergesini Türkiye Büyük Millete Meclisi Başkanlığı'na sundu.

CHP'li Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle;

İstanbul’un Arnavutköy İlçesinde bulunan bir ortaokulda Din Dersine giren G.B isimli öğretmenin, Muharrem Ayında Alevilerin oruç tuttuğunu fakat onların yaptığı yemeğin yenilmeyeceğini söylediği iddiaları doğru mudur?

Ortaokulda Din Dersine giren G.B isimli öğretmenin "Aleviler peygamber efendimizi sevmezler sadece torunları Hasan ile Hüseyin’i severler" dediği ve öğrenci S.'nin, aynı zamanda komşusu olan ve kendilerinin aşure verdiği bir sınıf arkadaşının öğretmene “Ben Alevilerin ekmeğini yedim ama az yedim, bir şey olur mu?” diye sorması üzerine öğretmenin “Az yediysen bir şey olmaz” dediği iddiaları doğru mudur?

Anılan iddialar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

Konuyla ilgili bilgi almak için ulaşılan Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürünün olayı doğruladığı ve ücretli olarak görev yapan öğretmenin görevden alındığı iddiası doğru ise, bahse konu öğretmenin tam da Muharrem Ayı içinde Alevi Vatandaşlara yönelik yapmış olduğu bu hakaretler ile ilgili olarak ne tür yasal işlem yapılacaktır?

Son 5 yılda Türkiye genelinde illere göre Alevi Vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle toplam kaç Din Kültürü Öğretmeni hakkında şikayette bulunulmuştur, kaçı görevden alınmıştır ve kaçının görev yeri değiştirilmiştir?

Muharrem Ayı içerisinde Ortaokulda Din Kültürü dersine giren G.B isimli öğretmenin "Aleviler peygamber efendimizi sevmezler sadece torunları Hasan ile Hüseyin’i severler" ifadesi akabinde, bir daha bu tür söylemler ile Alevi Vatandaşlara hakaret edilmemesi için Diyanet Işleri Başkanlığı tarafından ne tür etkili ve somut önlemler alınacaktır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay daha önce olduğu gibi bu soru önergesini de yanıtsız mı bırakacak yoksa cevaplayacak mı şimdiden merak konusu oldu.

Ahmet Hakan: Alevinin verdiği vergiyle...