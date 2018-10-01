AKP'li Başkan 475 bin liralık kahve aldı

Saygı Öztürk/ SÖZCÜ- Seçim döneminde ev ziyaretlerine “40 yıl hatırı vardır” deyip kahve götürüp oy isteyen AKP'liler bu kez değişik bir yönteme başvurdu. Çorum'un iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan AKP'li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 30 Ocak 2018'de AKP Genel Merkezi'nin isteği üzerine istifa etti.

Yerine yardımcısı Zeki Gül belediye başkanı seçildi. Gül, gelecek seçimde AKP'nin adayı olmak için girişimlerde bulunurken, kendisi hakkında “kahveli anket” yaptırmaya başladı. Yaklaşık 475 bin liraya doğrudan temin yöntemliyle alınan kahveler, özel şirkete yaptırılan ve belediye personelinin de destek olduğu araştırmaya katılanlara armağan ediliyor. Anket doldurmadan kahve alınmasına ise izin verilmiyor.

BAŞKANIN ADI KUTULARDA

Kahve kutularının üzerinde Çorum'un ambleminin yanı sıra Belediye Başkanı Zeki Gül'ün adı yazılı. Kentin en işlek meydanlarına konulan anket masalarına gelenlere “Sosyal Doku Araştırması” yapıldığı belirtiliyor. Ankete katılmaları halinde kendilerine bir kutu kahve armağan edileceği de söyleniyor. Böylece ankete katılımın artırılması hedefleniyor.

Anketin ilk bölümünde anketi dolduran kişinin adres bilgileri, hanede yaşayan 15 yaşından büyüklerin isimleri, eğitim durumu, çalışıp çalışmadığı ve telefon numarası soruluyor. Ailenin aylık net gelirinin ardından yatağa bağımlı hasta bulunup bulunmadığı, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyulup duyulmadığının cevabı da isteniyor.

VATANDAŞIN GELİRİ

Bu soruların ardından belediye ile ilgili şu sorular yer alıyor:

– Çorum Belediyesi'nin vermiş olduğu sosyal yardımlardan yararlanıyor musunuz?

– Mahalleniz için çözülmesi gereken en önemli sorun nedir?

– Genel olarak değerlendirdiğinizde Çorum Belediyesi'ni ne kadar başarılı buluyorsunuz?

– Genel olarak baktığınızda Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ne kadar başarılı buluyorsunuz?

– Mevcut belediye başkanı Zeki Gül'ü tekrar belediye başkanı olarak görmek ister misiniz?

– En çok izlediğiniz TV, haber kanalı, okuduğunuz gazete, hangi takımı tutuyorsunuz? Hanenizde kaç araç var?

YENİ BAŞKAN, ESKİ BAŞKANIN EKİBİNDEN

Mevcut belediye başkanı Zeki Gül, istifa ettirilen önceki belediye başkanı Muzaffer Külcü'ye en yakın isimlerden birisi olarak tanınıyor. Külcü'nün de seçimlerde Gül'e destek vereceği öne sürülüyor. Anketlerin de, Çorum'un 8 aylık belediye başkanını başarılı göstermek için yapıldığı öne sürüldü.