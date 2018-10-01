TBMM’ye girişte yeni düzenleme

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, TBMM Başkanlık Divanı’nda geçen yıl alınan güvenlik tedbirlerinden bazıları bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Meclis İdare Amiri Erkan Haberal imzasıyla yapılan duyuruda, TBMM yerleşkesine araçla giriş yapan tüm personelin bugünden itibaren ziyaretçi otoparkı, çok katlı personel otoparkı ve Ayrancı açık otoparkını kullanacağı bildirildi. Duyuruda, milletvekili ziyaretçilerine yönelik de yeni tedbirler yer aldı. Buna göre ziyaretçiler yanlarında vekil olsa dahi ziyaretçi girişi yapıldıktan sonra içeri girebilecek.