Meclis bugün yeni sistemle açılıyor

Emine Kaplan/ CUMHURİYET- TBMM, 24 Haziran seçimleriyle birlikte geçilen yeni sistemdeki 2. yasama yılına bugün başlıyor. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi başta olmak üzere çok sayıda yetkiyle donatılması, pek çok alanda tek karar verici olması nedeniyle yasama ve yürütme arasında sık sık ‘yetki gaspı’ tartışmalarıyla geçmesi beklenen yeni yasama yılına ilişkin dikkat çekici konular şöyle olacak:

-Erdoğan ilk kez konuşacak: Anayasa gereği daha önce de TBMM’nin yeni yasama yılı açılış konuşması yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün farklı olarak yeni sistemin parlamentosunda ilk kez konuşacak. Erdoğan’ın saat 14.00’te başlayacak konuşmasında iç ve dış politika, ekonomideki gelişmeler, hükümetinin bundan sonrasına yönelik hedeflerine ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Erdoğan’ın genel kurul salonuna girişi ve çıkışı sırasında hangi partilerin milletvekillerinin ayağa kalkacağı, hangilerinin kalkmayacağı izlenecek.

-600 vekillik genel kurul: Meclis’in tatile girmesiyle birlikte genel kurul salonu ile milletvekillerinin odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binası yeniden düzenlendi. Bakanların oturduğu koltuklar kaldırılırken, komisyon sıraları da küçültüldü. Komisyon ve hükümet sıralarıyla milletvekili koltuklarının arasında kalan koridora yeni koltuklar eklendi. Böylece her bir milletvekilinin koltuğu salona yerleştirilmiş oldu. Ancak yeni düzenleme nedeniyle salonda daha sıkışık bir görüntü oluştu. Bundan sonra milletvekilleri arasında yaşanacak kavga ve arbedelerin daha çok yaralanmayla sonuçlanma ihtimaline dikkat çekiliyor.-Berberoğlu yemin edecek: Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte geçen günlerde tahliye edilen CHP’li Enis Berberoğlu yemin edecek. Berberoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından ya da yarın genel kurulun açılmasından hemen sonra yemin edebileceği belirtiliyor.

Berberoğlu’nun dosyası ne olacak? Yeni yasama yılında en fazla merak edilen konuların başında Berberoğlu hakkında onanan hapis cezasıyla ilgili Yargıtay kararının ne olacağı geliyor. Berberoğlu’nun dosyasının TBMM Başkanlığı’na sunulmasıyla birlikte milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili süreç de başlamış olacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın dosyayı, TBMM Genel Kurulu’na sunması ve okunması durumunda Berberoğlu’nun milletvekilliği düşecek. Yıldırım’ın dosyayı Başkanlık’ta tutabileceği de belirtiliyor. Bu süreçte cezaevinde bulunan HDP milletvekili Leyla Güven’in durumuyla ilgili tartışmalar da sürecek.

-Partiler içtüzükte anlaşabilecek mi: TBMM Başkanı Yıldırım’ın 5 siyasi partinin grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda ‘teknik uyum’ içeren değişikliğin, bu hafta ortak imzayla Meclis gündemine getirilmesi üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Ancak partilerin ortak imzayla içtüzük değişikliği verip veremeyeceği bu hafta netleşecek.

-Af tartışılacak: Meclis’in tartışmalı diğer bir gündem maddesi ise, MHP’nin geçen hafta verdiği af yasası önerisi olacak. Siyasi partiler, af önerisinin içeriğiyle ilgili incelemelerini tamamlayarak tavırlarını belirleyecek.