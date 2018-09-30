MHP, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifaka ilişkin, ön görüşmeler öncesi, görüşmeleri gerçekleştirecek isimleri resmen belirledi. AK Parti ile yapılacak olan görüşmeleri genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz yürütecek.
30 Eylül 2018 15:37
MHP'den kritik ittifak adımı! İşte o isimler...
MHP yönetimi, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri için genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz'ı resmen görevlendirdi.
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