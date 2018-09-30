MHP'den kritik ittifak adımı! İşte o isimler...

MHP yönetimi, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri için genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz'ı resmen görevlendirdi.

MHP, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifaka ilişkin, ön görüşmeler öncesi, görüşmeleri gerçekleştirecek isimleri resmen belirledi. AK Parti ile yapılacak olan görüşmeleri genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz yürütecek.