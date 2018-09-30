30 Eylül 2018 15:37

MHP'den kritik ittifak adımı! İşte o isimler...

MHP'den kritik ittifak adımı! İşte o isimler...
MHP yönetimi, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri için genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz'ı resmen görevlendirdi.
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MHP, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifaka ilişkin, ön görüşmeler öncesi, görüşmeleri gerçekleştirecek isimleri resmen belirledi. AK Parti ile yapılacak olan görüşmeleri genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz yürütecek.

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