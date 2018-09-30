Yeniçağ'dan Murat İde, "Savaşta, silah envanterinin kontrolünü, cephanenin denetimini düşmanı bırakır mısın?" sorusunu yönelterek, Türk Ekonomisinin sırlarının Amerika'ya, para ödenerek verildiğini savundu. "Gerçekten, bu McKinsey şirketi öyle bilgilere sahip olacak ki, anlatılır gibi değil.." diyen İde, "Ne filminize yetişebiliyoruz ne fırıldağınıza..Ekonomik ahkam kesen Adalet Bakanı sanıyorum haklıymış, mevzu psikolojik.." vurgusu yaptı.

Murat İde "Cephane 'düşmana' teslim edilir mi?" başlığıyla kaleme aldığı yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Haftalardır süren bir iletişim hamlesiydi..

İktidar ve çevresinde ağzını her açan, 'ABD Türkiye'ye ekonomik savaş açtı.. Piyasalardaki hareketlilik bu yüzden' diyerek, rahip üzerinden 'ekran koruyucu' imal ediyordu..

"ABD var ya ABD" öyle bir düşman öyle bir düşman ki, yani anlatamam..

Üç gün önceki yazımda, Tayyip Erdoğan'ın yandaşları taca çıkaran sözlerini paylaşmıştım sizinle;

-ABD'nin ekonomimizdeki gelişmelerle ilgisi yok..

Bir durum tespiti gibi okuduk bunu.. Cumhurbaşkanı ekonomimizin bir başka güç yüzünden değil, kendi beceriksizliklerimiz yüzünden bu noktaya geldiğini en iyi bilen olduğu için, itiraf etti diye düşündük..

Meğer yerini yapıyormuş..

Neyin?

Çalınacak minarenin..

Nitekim operasyonun yerini yaptığını çok geçmeden anlamış olduk..

Türk Milleti'nin parasını pulunu, varını yoğunu teslim ettiği damadı Berat Albayrak, "Türkiye'ye ekonomik savaş açmış Amerika'nın Nevyörk kentinde hem de, çıktı dedi ki;

-Yeni ekonomi programın tüm hedef ve sonuçlarının kontrol edilmesi için McKinsey şirketi ile çalışmaya karar verdik."

Kiminle? Amerikalı McKinsey şirketiyle..

Yahu arkadaş, askere zaten sorulmaz böyle salak bir soru da, ben siviller olarak kendimize soralım derim;

-Savaşta, silah envanterinin kontrolünü, cephanenin denetimini düşmanı bırakır mısın?

Soru salak bir soru evet.. Ama ne yaparsın ki, durumumuza uygun ve sorumlusu biz değiliz..

Amerika Türkiye'ye ekonomik savaş açmış.. Sen gidip, Amerika'nın, uluslararası alandaki birçok ekonomik operasyonunda rol almış McKinsey şirketine ekonomimizin denetim ve kontrolünü veriyorsun..

Allah aşkına.. Muhammed Ali aşkına.. Bu "psikolojik" oyunlarınızla alayımızı psikolojik deli ettiniz..

Psikolojik diyorum, gerçekten bunun ekonomik-sosyal-siyasal-diplomatik hiçbir tutar yanı yok..

Bu bildiğin psikolojik bir vakıa..

Belki de en iyi kendileri bildiği için Adalet Bakanı, zamlar ve ekonominin durumu için "Psikolojik" dedi ya..

Rahmetli anneannemin bir sözü vardı;

-Hastanın ölmeyeceği ordan belli ki, yatağı bırakıp, yastığa s….r

Yeni Ekonomik Program'da bir denetime ihtiyacın varsa, bu ülkenin devasa bir kurumu, SAYIŞTAY var.. Sayıştay'da bu konunun uzmanı bürokratlarımız var.. Ve adı üstünde, kurumun işi sayarak denetlemek..

Böyle bir ihtiyacın varsa, MİLLİ kurumun dururken, ekonomik olarak savaş açmış ülkenin, yani ekonomik düşmanın şirketine niye teslim edersin, ülkenin tüm ekonomik verilerini, sırlarını ?

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz vurguladı.. Dedi ki;

-Türkiye'nin ekonomik kozmik odasını niye Amerikalılara açıyorsunuz?

Gerçekten, bu McKinsey şirketi öyle bilgilere sahip olacak ki, anlatılır gibi değil..

Ama de ki sırları saklayacaklar, yav tekraren söylüyorum, SAYIŞTAY'ımız var SAYIŞTAY'ımız..

Dolap döndüreceğiniz tüm kurumları, yasa ya da kanun hükmünde kararnameyle 'DENETİMİNDEN KAÇIRDIĞINIZ' Sayıştay'ımız var..

İşte tam da bu nokta önemli..

Sayıştay "Türk Milleti" adına denetler..

Milletin parasını neye harcıyorsun, nasıl harcıyorsun?

McKinsey ise sonuçta bir Amerikan şirketidir ve uluslararası sermaye sisteminin önemli bir şirketidir.. Bizim için değil, tekerleme haline getirdiğiniz "Birileri" için denetler..

Madem bu ekonomik programın bir denetime ihtiyacı var, açtığı savaşla ekonomimizde yara açan ülkenin şirketini değil de, yılların MİLLİ kurumu Sayıştay'ı niye göreve çağırmıyorsun?

Yapamazsın..

Çünkü SAYIŞTAY denetlerse, karşılaşacağı rezilliklerin hukuki sonuçları var..

Ama elin şirketi, denetler, raporunu sunar, parasını aldığı sürece görmezden gelir ve sarece de sana fısıldar..

Dün fetö üzerinden Türk Milleti'nin ordusunun kozmik odasını teslim ettiniz Amerika'ya..

Bugün Türk Milleti'nin ekonomisinin kozmik odasını teslim ediyorsunuz Amerika'ya..

Dün yaptığınız için yanıldık deyip yattınız üzerine..

Ama şunu not edin, bu ihanetin sonu, milletin cebini daha çok vuracağı için, kolay yutulur sanmayın..

Ne filminize yetişebiliyoruz ne fırıldağınıza..

Ekonomik ahkam kesen Adalet Bakanı sanıyorum haklıymış, mevzu psikolojik..

Akıllı adamın yapmayacağı ne iş varsa yapıyorsunuz, olan da bize oluyor..

Türk Ekonomisinin sırlarını, Amerika'ya, üstüne de parayla veren

YERLİ ve MİLLİLER(!);

Hadi biz psikolojik deli olup çıktık da, şimdilik idare ettiğiniz millet kafayı yediği gün, altından kalkamazsınız, uyandırayım.."