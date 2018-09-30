AKP'li Şengül: Bizim neyimiz eksik

9 gün süren yorucu maraton sırasında, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde nasıl bir yol izleneceğini de anlatan Şengül, hiçbir ilçede kişiler üzerinden siyaset yapılmayacağı mesajını verdi. Tüm teşkilatın belirlenen isimlerin etrafında kenetlenmesini isteyen Şengül, “İzmir’in altyapı, ulaşım, pis koku ve otopark gibi birçok konudaki sıkıntısı, artık vatandaşı da bunalttı. İzmirli, sabırla AK Parti hizmetini bekliyor. Ama çok az kaldı, İzmir’in AK belediyeciliğe ve kaliteli hizmete olan hasreti 6 ay sonra bitecek. İzmir’de herkesi kucaklayacağız” dedi.

Her ilçede büyük coşku ve heyecana sahne olan Danışma Meclisi Toplantılarında partililerden, sosyal medyayı aktif kullanmaları da istendi. Sosyal medyada etkin olmanın önemi ve yine bu alanda nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiğiyle ilgili bilgilendirici sunumlar yapıldı. Partililerden, sosyal medyadaki resmi hesapları da takip etmeleri istenirken, toplantı esnasında bir de deneme yapıldı.

Başkan Şengül, özçekim yaparak, bunu sosyal medya hesabında paylaştı. Partililerden de paylaşımın ne kadar görüldüğünün ve ilginin belirlenmesi için beğeni yapmaları istendi. Toplantılara partililerin gösterdiği ilgi de memnuniyet yaratırken; Beydağ, Ödemiş, Kiraz, Bayındır ve Menemen’de bugün (Pazar) yapılması planlanan toplantılar ise, olası kasırga tehlikesi nedeniyle ertelendi.

BİZE NEDEN OY VERMESİN, NEYİMİZ EKSİK

Başkan Şengül, her gittiği ilçede ayrı bir motivasyon gördüğüne dikkat çekerek, “Eğer enerjimizi kendi içimizde kısır çekişmelere harcarsak, dışarıda mücadele edecek gücümüz kalmaz. Teşkilat içerisinde huzuru, adaleti ve çalışma sistemini kuruyoruz. Koşturan, alın teri döken arkadaşımızı dışarıda bırakmayacağız. Ancak siz de her şeyden önce başarıya inanacaksınız. Sokağa inince herkes CHP’li belediyelerden şikayet ediyor, vatandaş memnun değil. O zaman niye bize oy vermesinler, bizim neyimiz eksik? Partimizin kapısı herkese açık. Gelmek isteyen herkesi partimize alın, onlara görev verin. Sokağa çıktığınızda da karşınızdaki kişinin oyunu almayı düşünmeden önce gönlünü kazanmaya gayret edin. Bunu başarırsanız zaten size oy verir. Ayrıca sadece kendi adına siyaset yapanı da aranızda barındırmayın" dedi.