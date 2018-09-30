CHP'nin yerel seçim stratejisi belli oldu

CHP yerel seçimde ekonomik krizi ve AKP’nin yaptığı hataları ana söylem olarak kullanacak.

CHP yerel seçimlerde kampanya söylemini “AKP’nin yanlışları” ve “ekonomik kriz” üzerinden kurmayı amaçlıyor. Kampanya boyunca seçmene AKP’nin Türkiye’yi yönetemediği, ekonomik krizin nedeninin AKP olduğu anlatılacak. Kampanya boyunca sahadan gelen araştırma verileri doğrultusunda seçmenle kurulacak iletişim de sürekli olarak güncellenecek.

CHP’nin önceki gün Meclis grubunun katılımıyla başlayan çalışma kampında partinin 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere yönelik stratejileri ele alındı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekillerine 81 ilin yerel seçim sonuçlarına ilişkin analizin yer aldığı bir sunum yaptı. Önceki seçimde çok az bir farkla kazanılan ve kaybedilen kentler ile yüzde 10 ile kazanılan ve kaybedilen iller üzerinde tek tek duruldu.

Sunumda, parti bünyesinde Torun’un koordinasyonunda kurulan, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan ‘Siyasi Konsey’in 17 bölgede parti örgütleri ile toplantılar gerçekleştireceği belirtildi. Toplantılarda, iletişim ve araştırma ekibinin yapacağı çalışmalar doğrultusunda, aday belirleme yöntemi ve seçim stratejisi üzerinde mutabakat aranacağı kaydedildi.

‘Krize’ vurgu

Edinilen bilgiye göre, partinin yerel seçim kampanyasında kullanacağı söylem kurulacak bir mekanizma aracılığıyla gelişmelere ve sahadaki verilere göre sürekli güncellenecek. Ancak kampanya boyunca “ ekonomik kriz” ve “AKP’nin yaptığı yanlışlar” ana söylemi oluşturacak. Seçmenlere ekonomik krizin günlük hayata yansımaları, krizin sorumlusunun AKP olduğu ve AKP’nin artık Türkiye’yi yönetemediği anlatılacak. Seçmenlere “Siz seçiyorsunuz, onlar görevden alıyor” denilerek zorla istifa ettirilen AKP’li belediye başkanları anımsatılacak.

Kampanya söyleminin sahadan gelecek veriler kapsamında esnek bir şekilde güncellenmesi için araştırma ekibi ve iletişim ekibi olmak üzere iki ayaklı bir yapı oluşturulacak. Araştırma ekibi, seçimin gerçekleşeceği 31 Mart 2019 tarihine kadar sürekli saha araştırması yapacak. Saha araştırmaları, anket çalışmaları, bire bir görüşmeler, sivil toplum örgütleriyle görüşmeler şeklinde gerçekleştirilecek. Araştırma ekibinin sahadan getireceği veriler ve seçmenin talepleri doğrultusunda iletişim ekibi ise siyasi söylemi oluşturacak. Kampanya boyunca kullanılacak siyasi söylem elde edilecek verilere göre devamlı güncellenecek.

CHP’nin bir süredir üzerinde çalıştığı Yerel Seçim Strateji Belgesi’nin 13 Ekim’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanması planlanıyor. CHP’nin kampında da milletvekillerine bir form dağıtılarak strateji belgesine katkı sunmaları talep edildi. Milletvekillerine dağıtılan formda “Belediye başkanlarının halka mesajı ne olmalı”, “Belediye politikaları nasıl olmalı” gibi sorular yöneltildi. Milletvekillerinin yapacağı katkıların ardından strateji belgesine son düzenlemelerin yapılacağı ifade edildi.