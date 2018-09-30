‘Biçtikleri gömlek uymadı’

ŞEYMA PAŞAYİĞİT - CUMHURİYET/ SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen “Yerel Seçimlere Hazırlık” toplantısında ‘Seçim İşleri ve Seçim Karargâh Başkanları’ ile bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Karamollaoğlu, mahalli seçimlerin başlangıcı sayılabilecek bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Seçimi kiminle kazanacaklarına önem vermeleri gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Biz, ‘kimi belediye başkanı yapacağız’dan çok ‘kiminle belediye başkanlığını kazanacağız’, bunun üzerinde durmalıyız” dedi. Her seçimin “yeni bir seçim” olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Bizimle beraber yola çıkan arkadaşlarımızın bir kısmı daha sonra bizden ayrıldı, Milli Görüş’ü beğenmediler. Kendilerine göre yeni bir gömlek biçtiler, giydiler. Ama bu vücuda uymadı, beceremediler” dedi.

‘Hak için ittifak’

Yerel seçimlerde başarılı olmaları gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, “Bizim belediye başkanımız halktan birisi olacak. Makama otururken mal varlığına bak, o makamdan kalktıktan sonraki mal varlığına bak. Eğer arada uçurum varsa, orada bir sahtekârlık var demektir” diye konuştu. Başarılı olmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirten Karamollaoğlu, salonda bulunan partililere, “Siz bu milletin ümidisiniz. Ona göre bu görevi üstleneceksiniz. Sizin karşınıza çıkacaklar, ‘Gidip başkalarıyla ittifak mı yapıyorsunuz’ diyecekler. Elbette yaparız. Ne için? Hakkı hâkim kılmak için, hikâye için değil” diye seslendi.