Kılıçdaroğlu'ndan vekillere talimat: Sokağa çıkın

Toplantının sonunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini dinleyerek yanıt verdi. Basına kapalı yapılan toplantıda, milletvekilleri daha çok yerel yönetim seçimlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulundu. Kılıçdaroğlu ise toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için ABD’li şirket McKinsey ile çalışma kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun “Bundan daha büyük bir felaket yoktur. Bu yeni bir Düyun-u Umumiye’dir. IMF’den bile daha ağır ve kötü bir şeydir. Bu kamudaki ekonomi yönetiminin ortadan kaldırılmasıdır. Bizim kamu görevlilerimiz birçok kez krizlerle, olumsuz şartlarla mücadele etti ve yine yapabilirlerdi. Ama bütün ekonomi yönetimimiz bir yabancı şirketin kucağına bırakıldı” dedi.

SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de büyük bir siyasi kriz ve ekonomik kriz yaşandığını dile getirerek şu tespitleri yaptı: “Ekonomik kriz, toplumun üreten kesimlerini etkilemeye başladı. Bu krizden çıkışın olduğunu, çözüm önerilerimizi mutlaka halka anlatmak lazım. Halkın umudunu kırmamak lazım. Topluma çözüm önerileriyle gitmemiz gerekir. Öyle büyük felaket ile karşı karşıyayız ki, insanlar kendisini yakıyor, işadamları intihar ediyor, konkordato kuyrukları var. Bunun üzerini dış güçler makyajı ile kapatamazlar. Bunu anlatın.”

Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmanın ardından milletvekillerine sokağa çıkarak vatandaşa ekonomik kriz ve çözüm önerilerini anlatması talimatı verdi:

“Kahvelere gidin, ev ev gezin, esnafı ziyaret edin, vatandaşı dinleyin ve ekonomik krizi, bizim çözüm önerilerimizi anlatın.”

Toplantıda yerel seçimlere ilişkin aday belirleme yöntemleri de konuşuldu. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yarın açılacak TBMM için de vekillerden şunları istedi: “İktidar Meclisi ikinci plana atmak istiyor. Artık çoğunlukta değiller. Siz çalışmalara aktif katılırsanız onlar da gelmek zorunda kalır. Meclis’te en aktif muhalefet gösterilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Meclis’e sevk edilen her konu titizlikle takip edilmeli, bütçe detaylı incelenmeli.”