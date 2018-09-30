AKP'de af krizi!

MHP’nin af önerisine sıcak bakmayan, ancak ittifakı da zedelememek için hassas bir süreç yürüten AKP yönetimi, en az zararla çıkmanın formülünü arıyor.

EMİNE KIRBAÇ - CUMHURİYET / TBMM’nin 1 Ekim’de yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte MHP ’nin, TBMM Başkanlığı’na sunduğu af önerisiyle ilgili tartışmalar hız kazanacak. Öneriyle ilgili genel ve içerik olarak çok sayıda çekincesi olan AKP , ittifaka zarar vermeyecek ve MHP’yi de kırmayacak bir formülle sorunun içinden çıkmak istiyor. Parti kulislerinde, konuyla ilgili şu seçenekler tartışılıyor:

MHP’ye olmazlar gösterilir: MHP , önerisinde her ne kadar ‘şartlı indirim’ dese de önerilen düzenleme aftır. Bugüne kadar af çıkaran hiçbir parti kazanamadı, affın çıkmasının ardından yapılan seçimlerde hep kaybetti. MHP, öneride kapsam dışında kalan suçları anlatırken, kapsam içine giren suçlara hiç değinmiyor. Dolandırıcılık, hırsızlık, çete ve mafya, taksirle adam öldürme gibi çok sayıda suç kapsama giriyor ve bunlar toplumun vicdanını derinden etkileyecek, yaralayacak ve tepki yaratacak suçlar. Anayasa Mahkemesi, vereceği kararlarla kapsamı daha da genişletebilir. Rahşan affında bu yaşandı ve çok büyük tepki oluştu. Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararla devlete karşı işlenen suçların, FETÖ’nün de kapsama girmeyeceğinin garantisini kimse veremez. MHP’ye affın çıkmasının tüm olumsuz yanları, yerel seçim sürecinde her iki partiye de zarar vereceği anlatılır.

Geniş bir katılımla yasal düzenleme: ‘Kamu vicdanı’ oluşacaksa o zaman Meclis’te geniş bir katılımla düzenlemenin çıkması gerekir. Bu sadece AKP ve MHP’nin işi olmamalı, Meclis’ten kahir ekseriyetle çıkacaksa kapsamda yapılacak bazı değişikliklerle önerinin komisyon ve genel kurul gündemine getirilmesi söz konusu olabilir.

Zararı en aza indirme: Meclis’te partiler arasında bir ortaklaşma sağlanamaması, MHP’nin düzenlemeden vazgeçmemesi durumunda önerinin kapsamı, kamu vicdanında oluşacak olumsuzluğu en aza indirecek şekilde daraltılabilir. Yerel seçim sürecine yönelik olumsuz etkinin de azaltılması için düzenleme zamana yayılarak seçim sonrasına bırakılabilir.