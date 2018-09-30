Kılıçdaroğlu: McKinsey, IMF’den daha kötü

MAHMUT LICALI - CUMHURİYET / CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Orta Vadeli Program’ın (OVP) hedef ve sonuçlarının izlenmesiyle ilgili ABD’li McKinsey adlı şirketin danışmanlık hizmeti vermesinin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne kayyım atanması anlamına geldiğini belirterek, “McKinsey ile çalışmak, IMF’den daha beter” dedi. AKP iktidarının daha önce kozmik oda sorununa neden olduğunu anımsatan Öztrak, McKinsey’in de Hazine’nin çok gizli rakamlarına ulaşacağını, yeni bir kozmik oda sorununa neden olacağını kaydetti.

Öztrak, partisinin Abant’taki kampında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Düyunu Umumiye gibi’

McKinsey’in geçmişte siyasi skandallarla iflas eden Enron şirketine danışmanlık yapmış bir şirket olduğunu söyleyen Öztrak, “Duyunu Umumiye Meclisi 5’i yabancı 2’si yerli 7 kişilik bir meclisti. McKinsey adeta Düyunu Umumiye Meclisi gibi bir düzenleme” diye konuştu. OVP hedeflerini bir Amerikan şirketinin denetleyeceğine dikkat çeken Öztrak, “İşi evirip çevirmeye ihtiyaç yoktur. McKinsey Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne kayyım olarak atanmıştır” diye konuştu.

Türkiye’de yıllardır ülkeye hizmet eden bir bürokrasinin tecrübesinin hiçe sayılarak yabancı bir şirketten danışmanlık hizmeti alındığını kaydeden Öztrak, Türkiye’da bakanlıklara damadın atanması ve yabancı şirketlerin de danışmanlık hizmeti vermesinin devletin bir aile şirketi gibi yönetildiğini gösterdiğini ifade etti. Öztrak, McKinsey’e ne kadar ücret verileceğinin de belli olmadığını dile getirdi.

Öztrak, McKinsey ile çalışmanın IMF’den daha beter olduğunu belirterek, “McKinsey yönetiminde Türkiye yok. IMF yönetiminde Türkiye’nin temsilcisi var. IMF’de söz hakkımız var. Ama bu McKinsey ileride ‘Ben beğenmedim bu işi, bu rakamlarda sorun var’ dediği andan itibaren ciddi sıkıntı çıkacaktır” değerlendirmesini yaptı. Özkoç, devlet denetiminin Meclis’ten alınırken ABD’ye verilmesinin itibarsızlık konusunda son darbe olduğunu ifade etti.

BAKANLIK: İCRA FONKSİYONU OLMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD’li uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey ile ilgili açıklama yaparak eleştrileri “art niyetli ve tek amacı provokasyon” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Söz konusu danışmanlığın, hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacaktır” denildi. Bakanlık, “yeni tedbirlerin süreklilik esası çerçevesinde tasarlanması ve bunların uygulamasından sorumlu olacağını” belirterek, kurulan ofisin çalışanlarının bakanlıktan olduğunu ifade etti.

‘McKInsey, IMF’den daha kötü’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, orta vadeli ekonomi programının (OVP) hedeflerini denetlemesi için ABD şirketi McKinsey ile anlaşılmasının büyük bir felaket olarak nitelendirerek, “Bu yeni bir Düyunu Umumiye’dir. IMF’den bile daha ağır ve kötü bir şeydir” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

CHP’nin Abant kampında dün Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerinin yerel seçimler ve ekonomik krizle ilgili görüş ve önerilerini dinledi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 milletvekili konuşma yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu kampla ilgili bir genel değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinin soruları üzerine ekonomik kriz konusunda “Ekonomik kriz toplumun üreten kesimlerini etkilemeye başladı. Bu krizden çıkışın olduğunu mutlaka anlatmak ve halkın umudunu kırmamak lazım. Biz topluma çözüm önerisiyle gitmek zorundayız” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun “Öyle büyük bir felekatle karşı karşıyayız ki insanlar kendilerini yakıyorlar, işadamları intihar ediyorlar, konkordato kuyrukları var. Bunun üstünü dış güçler makyajıyla kapatamazlar” değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca orta vadeli ekonomi programının denetiminin ABD’li McKinsey şirketine verilmesini sert bir şekilde eleştirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun “Bundan daha büyük bir felaket yoktur. Bu yeni bir Düyunu Umumiye’dir. IMF’den bile daha ağır ve kötü bir şeydir. Bu kamudaki ekonomi yönetiminin ortadan kaldırılmasıdır. Kamu görevlilerimiz pek çok bu tür olayla mücadele ettiler. Ama bütün ekonomi yönetimimiz bir yabancı şirketin kucağına bırakıldı” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.