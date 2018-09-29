CHP’li Sarıbal'dan Türkiye’nin en pahalı stadyumuna tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bursa'daki timsah şeklinde yapılan stadyum için 500 milyon TL harcandığını ve inşaatın tamamlanması için 200 milyon daha harcanması gerektiğini açıkladı.

CHP’li Orhan Sarıbal stadyum önünde yaptığı açıklamada, “Timsah figürüyle yeni bir stadyum inşaa ettişler ve devam ediyor. Yaklaşık 500 milyon TL harcadıkları biliniyor ve inşaat devam ediyor. 200 milyon TL daha harcayacaklar ve inşaatı bitirmeye çalışacaklar” ifadelerini kullandı.

SARIBAL DİĞER İNŞAATLARDAN ÖRNEKLER VERDİ

Sarıbal diğer stadyumlardan örnekler verdiği açıklamasına, “Antalya stadyumu 33 bin kapasiteli 103 milyon TL. Eskişehir stadyumu 140 milyon harcadılar 33 bin kapasiteli Sivas stadyumu 106 milyon harcadılar 25 bin kapasiteli…” şeklinde devam etti ve kriz döneminde Bursa’da yapılan bu harcamayı eleştirdi.