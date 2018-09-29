CHP, ataması yapılmayan doktorları TBMM gündemine taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması yapılmayan hekimlerin durumunu Meclis gündemine getirdi. 82’nci Devlet Hizmeti Yükümlüğü (DHY) kura çekiminin, Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Dr. Emir, 1500’e yakın hekimin hiçbir gerekçe gösterilmeden atamasının yapılmadığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ilgili hekimler için güvenlik soruşturması belgeleri talep ettiği ve atamaları bu bilgilere göre gerçekleştirdiğine dönük iddialara işaret eden Emir’in Sağlık Bakanı’na sorduğu sorular şöyle:

11 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen 82. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atama kura çekimine toplam kaç hekim katılmıştır?

Söz konusu atamada kaç hekimin ataması yapılmış, kaç hekimin ataması yapılmamıştır?

Devlet hizmeti yükümlülüğü ataması yapılmayan hekimlerin atanmama gerekçeleri nelerdir?

Devlet hizmeti yükümlülüğü başvurusunda bulunan hekimlerden ‘adli sicil kaydı’ istenmekte midir? Bakanlığınızca 657 Sayılı yasanın 48/5. maddesinde belirtilen “suçlardan mahkum olmamış olmak” hükmü dışında, yasada belirtilenin dışında hangi yollarla hukuki suç kaydı tespiti yapılmaktadır?

11 Eylül 2018’de ataması yapılmayan hekimlerin güvenlik soruşturmalarında hangi kriterler esas alınmıştır?

657 Sayılı Yasanın 48/8. Maddesi açıkça bir yaptırım hükmü içermemesine rağmen, Bakanlığınızca güvenlik soruşturması bilgileri, mahkeme kararlarının üzerinde mi tutulmaktadır?

Ataması yapılmayan hekimlerin atanmama gerekçeleri kendilerine bildirilecek midir?