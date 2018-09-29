İYİ Parti'de kritik görevlendirme!

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, partinin geçlik kolları başkanlığına Burak Öztürk getirildi.

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'na Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Öztürk getirildi.

Atama kararı İYİ Parti resmi Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener’in takdirleri ile İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na Burak Öztürk atanmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadesine yer verildi.

Burak Öztürk kimdir?

1991 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini birincilikle bitiren Öztürk, aynı üniversitede Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini de birincilikle bitirdi.

Genç Sosyal Bilimciler Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu ve Yalın Enstitü Türkiye’de stajyer öğrenci olarak faaliyetlerde bulundu.

Aydınlar Ocağı Genel Merkezi’nde, Genç Aydınlar Başkanı olarak görev yaptı.Öztürk, halen Genç Sosyal Bilimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.