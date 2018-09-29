Faik Öztrak: Yeni kozmik oda vakası yaşamak üzereyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı gerçekleştirdi. Faik Öztrak açıklamasında Albayrak'ın McKinsey şirketi ile çalışmasını eleştirirken gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak, maliyede yeni bir kozmik oda vakasının yaşanmak üzere olduğunu ifade etti.

Faik Öztrak'ın açıklamarından satırbaşları şöyle:

-.Devletin bir aile şirketi gibi yönetildiğini gösteriyor.

-Devlet hazinesinin en mahrem noktalarını görecek. AKP döneminde orduda bir kozmik oda vakası yaşamıştık şimdi de Türk maliyesinde, hazinede bunu yaşamak üzereyiz.

-Bu şirkete bu görev verilirken ihale yapıldı mı? Yoksa adrese teslim bir görev mi? Ve ne kadar ödenmiştir.

-Yetkililer bu konularda milleti aydınlatmalı. Çok önemli bir restoranın bile Türk lirasındaki hareketliliği ve ekonominin gerçek durumunu açıklıyor.

-Bu kriz aslında 6 ayda çözülür. Ama tek adamın yaklaşımıyla çözülmez. Bir an önce ekonomide alınması gereken önlemler alınmalıdır. Nasıl almaları gerektiği ile ilgili ise Genel Başkanımızın yaptığı 16 maddelik açıklamaya baksınlar.

- McKinsey, IMF'den beterdir. Türk bürokrasisinin bir yabancı yönetime bırakılması bunların ne kadar yerli ve milli olduğunun göstergesidir.

-Bir sürü yerli firma var. Oturun onlarla çalışın.