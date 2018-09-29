Ahmet Hakan: Bırakın Almanya’dan medet ummayı!

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da gerçekleştiği görüşmeleri ve bunların Türkiye'ye yansımalarını değrelendirdi.

Ahmet Hakan'ın 'Bırakın şu Almanya’dan falan medet ummayı!' başlıklı yazısının o kısmı:

"ALMANYA dediğin ülke...

Diğer bütün ülkeler gibi...

- Kendi çıkarlarına...

- Kendi dalgasına...

- Kendi dümenine...

Bakar!

“Almanya bize demokrasi getirecek” falan diye beklersen...

Havayı alırsın.

Merkel Abla’nın eteklerine sığınarak elde edebileceğin hiçbir şey yok sevgili demokrat ve liberal geçinen tayfa!

“Mülteci krizi”, “İdlib sorunu” falan devreye girdi mi...

Gözünün yaşına bakmaz Merkel Ablan!

Demokrasiymiş, özgürlükmüş, hakmış falan...

Hiç ırgalanmaz!

Trump farklı mı sanki?

Papaz meselesi olmasa Trump’ın umurunda olmaz Türkiye’nin sorunları!

Hatta sana bir şey diyeyim mi?

Yanlışlıkla bizi Avrupa Birliği’ne falan alsalar bile...

Aynı şeyler olur.

“Kriter” falan... Hep bir yere kadardır.

Bakınız: Macaristan!

Yani demem o ki...

Sırtını Alman’a, Avrupa’ya, ABD’ye falan dayamayacaksın, ülke halkını aşağılamadan sabırla ikna etmeye çalışacaksın, ülkeni satmayacaksın, başkasının bayrağının altına girmeyeceksin, racona ters işlere girişmeyeceksin, doğru dürüst bir muhalefet için çabalayacaksın, dosta da düşmana da “Ne kadar da vatansever bir muhalif” dedirteceksin.

Tek yol budur!

Başka da yol yoktur!"