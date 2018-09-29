Saadet Partisi'nden iktidara 'deizm' eleştirisi

CHP kontenjanından TBMM'ye giren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, en büyük vazifelerinin AKP'nin İslam'ı temsil etmediğini insanlara anlatmak olduğunu söyledi.

"GENÇLER SİYASİ İKTİDAR YÜZÜNDEN DEİZME KAYIYOR"

Karaduman, siyasi iktidarın yaptıklarının dini değerlere aykırı olduğunu belirtirken izlenen politikalardan dolayı gençlerin deizme kaydığını söyledi.

İşte o açıklamalar:

"Şu anda siyasi iktidarın İslamı temsil etmediğini insanlara anlatabilmek bizim en büyük vazifemiz insanlar Müslümanların hırsızlık yapmasını yolsuzluk yapmasını ranta ihaleye bulaşmasını lüksün şatafatın içinde yaşamasını aslında o dinin menşei olarak algılıyor ve dinden uzaklaşma var.

Bu aslında dine yapılabilecek en büyük ihanettir. Ülkede gençlerin deizme kaymasıyla alakalı süreçlerin yegane sebebi hükümetin İslamı yanlış bir şekilde temsil etmesidir. Türkiye'de ne hazindir İslami olarak çalışma yapan bütün kurumların iktidarın yanında bu kadar haksızlığa bu kadar yolsuzluğa rağmen yer alması son derece üzücü."