Yücel'den AKP'ye kriz ve cehalet eleştirisi

Deniz Yücel, ekonomik krizin tam bir buhran haline dönüştüğünü ve bunun tek sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu söyledi. Deniz Yücel “ Her geçen gün yoksullaşıyoruz ve bunun karşısında sus pus olan, çaresizce izleyen bir AKP iktidarı ile karşı karşıyayız. Halkın bir umuda ihtiyacı var, o umudun adı da CHP’dir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığının başlattığı taban harekatı kapsamında yapılan Mahalle Temsilcileri toplantısının ikincisi Menemen’de gerçekleşti. Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinin mahalle temsilcilerinin katıldığı toplantıda, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel örgüte yerel seçim mesajları verirken, AKP iktidarını da ekonomi üzerinden eleştirdi. Yücel, toplantının açılış konuşmasında şunları söyledi.

DEVE KUŞU GİBİ KAFALARINI KUMA GÖMÜP

Yerel seçimler yaklaşırken tabandan başlattığımız çalışmalarla, omuz omuza bu süreci partimizi iktidara taşıyarak taçlandırmak zorundayız. Peki, bunu nasıl başaracağız? Ülkemiz bugün ekonomik krizlerin en büyüğünü yaşarken, Ne cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Ne de tek bir AKP’liden, çözüme yönelik gerçekçi en küçük bir açıklama yokken, bunu başarmamamız aslında zor olandır. Bugün bakkaldan, marketten, çarşı-pazardan ve akaryakıt istasyonundan aldıklarınızı yarın aynı fiyata alacağınızın garantisi yok. AKP’nin deve kuşu gibi kafasını kuma gömdüğü, sadece kabadayı ağzıyla, hamasetle, milliyetçilik naraları atarak çözmeye çalıştığı ama her ağızlarını açtıklarında krizi daha da büyüttükleri bir dönemdeyiz. Ekonomi ehil olmayan kişilere teslim edilmiş, Damat bey her ağzını açtığında döviz fırlıyor, çöküş hızlanıyor. Türkiye’yi bu hale getirenlerden halk artık bıkmış ve kurtulmak istiyor. Bize düşen halkın arasında, halkın sesine kulak vererek ve kendimizi sizlerin sayesinde de doğru anlatarak bu seçimler için canla başla çalışmaktır.

KRİZDEN ÇIKIŞIN VE UMUDUN ADI CHP’DİR

Türkiye’de çiftçinin toprağını ekemeyecek, Anne ve Babaların çocuklarına okul harçlığı veremeyecek duruma geldiğini söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel “ Vatandaş memleketi bu krizden çıkaracak, yoksulluğu bitirecek ve saray ekonomisine son verecek bir umut arayışı içinde. O umudun CHP olduğunu herkese anlatmak ve ikna etmek zorundayız. Belediyelerimizin olduğu yerlerde halkın çiftçinin nasıl kalkındığını anlatacağız. Yandaşa değil halka hizmet ettiğimizi her yerde söyleyeceğiz. Yerelde CHP’nin başarısının, ülkeyi AKP’den kurtaracak genel iktidarı da getireceğine bizlerin inandığımız gibi, vatandaşlarımıza da inandıracağız. Bu yerel seçimlerde hiçbir şeyi hafife almadan, rehavete kapılmadan ama hiçbir şeyden korkmadan da çalışacağız. Ülkesi için, vatanı için, partisi için fedakarlık yapacak insanlara ihtiyacımız var. Sizler, CHP mahalle temsilcisi vasfını taşıdığınız için, bu niteliklerin hepsine sahipsiniz. O zaman yapmamız gereken tek şey, en yakınımızdan komşularımızdan başlayarak herkese kurtuluşun, kalkınmanın, demokrasinin ve krizden çıkışın çaresinin CHP olduğunu anlatmaktır” dedi.

EN HAFİF TABİRLE HADSİZLİKTİR

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve AKP İzmir Milletvekili Atilla Kaya’nın bazı basın yayın organlarına yansıyan, CHP’yi ve CHP’lileri suçlayan sözlerine Menemen’den yanıt verdi. Yücel “AKP’liler yine işi gücü bırakmış CHP’ye ve CHP’lilere iftira atma yarışına girmiş. AKP İl Başkanı Aydın Şengül “CHP’liler Atatürk’ü tanımıyor, Cumhuriyeti bilmiyor” açıklaması yapmış. Bu en hafif tabiri ile haddini bilmezlik, kendini bilmezliktir. Bu çok talihsiz ve mesnetsiz bir açıklamadır. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Bir başka AKP’li, İzmir milletvekili Atilla Kaya’da “2014 seçimlerinde FETÖ, İzmir’ de CHP seçimleri kazansın diye çok çalıştı” demiş. Bunlar tüm İzmirlileri, tüm CHP’lileri kendileri gibi zannediyorlar. FETÖ’ yü bu memleketin, bu milletin başına kimler bela etti, devleti kimler bu teröristlere teslim etti, kim bunlarla koyun koyunaydı, halkımız bunların yüzünden nasıl büyük acılar çekti? Bizim ve İzmirlilerin hafızasında tüm bunlar çok canlı bir şekilde duruyor. Kimse İzmirlilerin hafızası ve zekasıyla dalga geçmeye kalkmasın. Bu cehalet örneği açıklamaları çokta ciddiye alıp, daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu, kendi içine düştüğü bataklığı görmezden gelen zihniyete, bugüne kadar en güzel cevabı İzmirliler vermiştir. İnşallah bir kez daha, yerel seçimlerde bu cevabı sadece İzmir’den değil, tüm Türkiye’den, adeta bir tokat yercesine alacaklardır” dedi.

KİMLER KATILDI

Menemen’de düzenlenen ve Menemen, Foça, Aliağa mahalle temsilcilerinin buluştuğu toplantıya CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz’ la birlikte, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Hasan Ali Oray, Saadettin Coşkuner, Adnan Alabay, Fulya Alçay ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Sevim Köz, Hande Deniz Şentürk ve Ömer Berk Gönençer katıldı. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’de toplantının açılış bölümüne katılarak, katılımcıları selamladığı bir konuşma yaptı.