'Komünist Başkan' İstanbul'a göz kırptı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu , “İstanbul Belediye Başkanlığı için sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum. Ancak mevcut burjuva siyasetine hizmet eden partilerden aday olmam” dedi. Maçoğlu daha önce Ovacık'ta yerel seçimlerde aday olmayı düşünmediğini açıklamıştı.

Ovakcık ilçesinin Komünist Belediye Fatih Mehmet Maçoğlu , İstanbul Perpa Ticaret Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Maçoğlu, kendisinin hayatı ve belediyecilik anlayışının anlatıldığı gazeteci Erdal Emre’nin kaleme aldığı, “ Ovacık'ta Yeşeren Umut Komünist Başkan” kitabını okurlar için imzaladı. Maçoğlu, kitabın geliriyle öğrencilere burs verileceğini söyledi.

"Sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum"

Sözcü gazetesinden Fatma Vurgun'un sorularını yanıtlayan Maçoğlu, “Teklif gelirse İstanbul’dan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday olur musunuz?” soruna Başkan Maçoğlu, “İstanbul Belediye Başkanlığı için sosyalist bir partiden teklif gelirse aday olurum. Ancak mevcut burjuva siyasetine hizmet eden partilerden aday olmam” diye yanıt verdi.

“Bizi diğer belediyelerden ayıran fark, biz sosyalistiz onlar kaptalistiz"

Yerel yönetim anlayışını “Biz yaşadığımız her alana dair bir program yaparız. Sözü ve yetkiyi halka veririz” diye özetleyen Maçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Ancak burjuva demokrasisinde üstten aşağı doğru bir anlayış benimseniyor ve böyle olunca da durum bir kişinin yönetimine kalıyor. Diğeri de kapitalizmi geliştiren, hizmet eden bir anlayış. Bu anlamda bizi diğer belediyelerden ayıran en önemli fark; bizim sosyalist onların kapitalist olması.”