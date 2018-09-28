CHP'li başkandan istifa talimatı

Yurt Gazetesi/ Özgür Tuğrul- Cumhuriyet Halk Partisi’nde 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim için takvimin açıklanmasının ardından İzmir’de İl Başkanı Deniz Yücel ve ilçe başkanları bir araya geldi.

İl binasında gerçekleşen zirveye Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve Menderes İlçe Başkanı Ahmet Pala dışındaki tüm başkanlar katıldı.

Bayındır İlçe Örgütü'nü temsilen kimsenin bulunmadığı toplantıda, Bergama İlçe Örgütü’nü temsilen ilçe sekreteri, Menderes İlçe Örgütü’nü temsilen sayman, Çeşme ve Gaziemir ilçe örgütlerini temsilen de başkan yardımcıları yer aldı.

Toplantıda yerel seçimlerde aday adaylıkları noktasında izlenecek yol haritasının masaya yatırıldığı öğrenildi. 2 saatten fazla süren zirve sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yücel, önemli ifadeler kullandı. Yücel, "İlçe başkanlarıyla yerel seçim takvimini konuştuk. Örgütte görevde olup adaylık için istifa etmeyi düşünenlerin yerine yapılacak atamalar ya da seçimlerin genel merkezimizin ve il başkanlığımızın bilgisi dışında yapılmaması konusunda genelge hakkında bilgi aktardık ve gereğini rica ettik. Örgütte olacak boşalmalarda ilçeler kendi başlarına karar vermeyecekler. İl başkanlığımızla koordineli olacaklar" dedi.

ADAY ADAYLIĞI AÇIKLAMASI YAPANLAR BİR AN ÖNCE GÖREVDEN AYRILMALI!

Yücel, "İlçe başkanlıklarımızın gerek başkanlık gerek yönetim düzeyinde hiçbir aday adayının yanındaymış gibi, tarafıymış gibi görüntü vermemesi, her adaya eşit mesafede durması konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Destek verilmemesi konusunda uyardık. Tarafsızlık ilkesini herkesin sürdürmesini istedik. Ayrıca belediye başkanlığına aday adaylığını açıklayan ilçe başkanlarının da ilçe başkanlığında bulunmak yerine bir an önce görevden ayrılmalarının daha doğru olacağı konusunda görüşümüzü bildirdik" ifadelerini kullandı.

İLÇELERDE YÖNETİMLER DÜŞMESİN!

Ayrıca Başkan Yücel'in ilçelerde çok fazla adaylık hareketinin olmaması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Belediye başkan aday adaylığı ve meclis üyesi adaylığı noktasında gerçekleşebilecek çok sayıda istifaya ve yönetimlerin düşmesine sıcak bakmayan Yücel'in sağlıksız bir yapının oluşmasının önüne geçmek istediğini vurguladığı aktarıldı.