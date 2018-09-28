Kocaoğlu devam edecek mi?

Aziz Kocaoğlu'nun tarihi kararını açıklayacağı toplantının yeri ve saati belli oldu!

Yurt Gazetesi/ Özgür Tuğrul- Türkiye yüzünü 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevirirken, İzmir’de cevabı en çok merak edilen soru yanıt buluyor.

Süreçte aday olup olmama kararını sandığa 6 ay kala açıklayacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun düzenleyeceği basın toplantısının yeri ve saati belli oldu.

Buna göre Başkan Kocaoğlu 1 Ekim Pazartesi günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde saat 11.00’da düzenlenecek basın toplantısında ‘tamam mı-devam mı’ kararını İzmir’le paylaşacak.

Kocaoğlu'nun basın mensuplarıyla bir araya geleceği toplantıda kararını net şekilde kamuoyuna duyurması bekleniyor.