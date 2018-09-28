Manisa Kitap Fuarı'na Milli Eğitim Müdürlüğü engeli

SEDA BALMUMCU/BİRGÜN- Saruhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Karadoğan, okul müdürlerine mesaj atarak; fuar 'tek taraflı' olduğu bahanesiyle öğrenci taşıma organizasyonu yapılmayacağını söyledi.

Saruhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Karadoğan'ın okul müdürlerine attığı mesaj şöyle: "Değerli arkadaşlar cuma günü başlayacak kitap fuarına katılım için okullarımızın destek olması öğrenci götürülmesi istenmişti. Ancak şuan itibariyle fuarda farklı maksatların gözetliyor endişesi ile tek taraflı bir boyut öne çıkartılması idaremizce erilen desteğin geri çekilmesine sebep olmuştur. Belirtilen nedenle siz konusu fuara ilçe müdürlüklerimiz ve okul müdürlüklerince öğrenci taşıma organizasyonu yapılmayacaktır. Veliler bireysel olarak kendi öğrencisini götürebilir. Konunun önemine bianen gergini rica ederim."

SNS FUARCILIK'TAN AÇIKLAMA

SNS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Naime Simsaroğlu, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Manisa 2. Kitap Fuarı, 5174 Sayılı Kanuna uygun olarak, bütün resmi izinleri alınmış olan ve Türkiye Fuar Takviminde yer alan, yasal bir fuardır. Aynı zamanda, T.C. Manisa Valiliği'nin 03/09/2018 tarihli, 15321710 sayılı Onayı doğrultusunda; il genelinde öğrenim gören ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin, öğretmen gözetiminde, Manisa Büyük Şehir Belediyesi araçları ile fuara ulaşımının sağlanması il ve ilçe Milli Eğitim koordinatörlüğü ve denetiminde yapılacak olan bir fuardır.

Bu "OLUR" doğrultusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile birlikte il genelinde bir çalışma yapılmış, Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bu amaçla araçları tahsis etmiş, yanı sıra tarafımızdan da otobüs kiralanması suretiyle toplamda 35 bin öğrencinin fuarı ziyaret etmesi sağlanacak şekilde organizasyon yapılmıştır" diyen Simsaroğlu, Hal böyle iken, fuarın açılmasına 2 gün kala, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz, telefonla bizi arayarak fuardan desteklerini çektiklerini belirtmişlerdir. Gerekçe olarak ise; "İmza gününe gelecek olan yazarlar" gösterilmiştir. Fuarımız sonuçta kamuya açık bir fuardır. Bu fuarda hangi yayınevlerinin yer aldığı, fuar süresince hangi yazarların imza etkinliği düzenleyeceği herkese açık bilgilerdir. Zaten haftalardır bu bilgiler, web sitemizde yayınlanmakta ve tüm sosyal hesaplarımızdan paylaşılmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Simsaroğlu, "Fuarımızda 100 yayınevi, 100’den fazla yazar ve çizer 10 gün süresince okuyucularla buluşacaktır. Fuarın açılışına 2 gün kala alınan bu karara anlam vermekte zorlanıyoruz. Sunulan gerekçeyi ise hiç anlamıyoruz. Üstelik, fuardan Milli Eğitim desteğinin çekildiği bilgisi, bize resmi bir yazı ile de tebliğ edilmemiş, telefonla bilgi verilmiş, ardından da bu bilgi, bir WhatsApp mesajıyla okul müdürlerine iletilmiştir" dedi.

KULLANILAN İFADELER DOĞRU OLMAYAN İFADELERDİR

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"WhatsApp mesajında kullanılan ifadeler ise, haksız bir karalama içeren, fuarımızın itibarına gölge düşüren, firmamızı zan altında bırakan ve en önemlisi de doğru olmayan ifadelerdir. Milli Eğitim Müdürümüz belli ki alel acele yazmış olduğu mesajında, fuarda farklı maksatların gözetiliyor endişesi, tek taraflı bir boyut öne çıkartılması gibi ifadeler kullanıp öğrencilerin fuara götürülmemesini istemiş. Lütfedip, velilerimize de eğer isterlerse bireysel olarak çocuklarını götürebilecekleri iznini vermiş. Bu nedenle de öğrencilerimiz, tüm programları yapılmış, otobüsleri hazırlanmış olduğu halde fuara gelemiyorlar.

Bugünkü açılış töreninde, henüz WhatsApp mesajını görmemiş olan bir kaç öğretmenin getirdiği az sayıda öğrenci vardı. Biz de kurdelayı onlara kestirdik. Çünkü biz bu fuarı öncelikle onlar için yapıyoruz.

Biz SNS Fuarcılık olarak, Manisalı bir çocuğun ya da gencin, kendi memleketinde düzenlenen bir kitap fuarını arkadaşlarıyla birlikte ziyaret etmesini engellemenin vebalini taşımak istemiyoruz. Daha iki gün öncesine kadar, fuara gideceğinin heyecanını yaşayan bir çocuğa şimdi nasıl bir açıklama yapılacağını ise düşünmek bile istemiyoruz.

Katılımcı yayınevi listemiz de, yazar listemiz de ortada, herkesin görebileceği yerdedir. Hayatında az da olsa okuyan ve vicdanı olan herkesin takdir edebileceği gibi, bir tek taraflılık asla söz konusu değildir.

Bir kitap fuarında farklı maksat gözetilmesi konusu ise, bizim açımızdan anlaşılması hiç mümkün olmayan bir konudur. Dünyanın her yerinde ve ülkemizde düzenlenen bütün kitap fuarları hangi maksatla düzenleniyorsa, bizim fuarımız da o maksatla düzenlenen bir fuardır.

Bu uygulamanın yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini son iki gündür ulaşabildiğimiz bütün yetkililere ulaşarak belirttik. Kriz oluşmadan çözmeye çalıştık. Fakat sonuç alamadık. Konuyla ilgili gerek öğretmenlerden, gerek velilerden, gerek yayınevlerinden, gerek gazetecilerden gelen yoğun telefonlar nedeniyle bu açıklamayı yapmaya mecbur kaldık.

SNS Fuarcılık olarak kamuoyu ile bu bilgileri paylaşmaya mecbur kaldığımız için üzgünüz. Fakat, fuarımıza ve firmamıza yönelik yapılan bu haksız karalamanın karşısında hukuki haklarımız saklı kalmak üzere suskun kalacak değildik, değiliz. Fuarımıza destek veren, kurum ve kuruluşlara, katılımcı yayınevlerimize, Manisalılarla buluşmaya gelecek tüm yazarlarımıza sonsuz teşekkür eder, tüm kitap dostlarını fuarımıza bekleriz."

'LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİMİ SAVUNAN BİR PARTİ OLARAK BU YAKLAŞIMI KINIYORUZ'

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kitap günleri engeline ilişkin konuştu.

"Manisa'da 2'ncisi gerçekleştirilen Kitap Fuarı'nın bugün açılışı yapıldı. 100 yayınevinin katılacağı fuar, Manisamız için önemli bir etkinlik. Manisa'daki tüm öğrencilerimizin, tüm vatandaşlarımızın gitmesi gerektiğini düşündüğümüz bu etkinliğin Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce "tek taraflı" görüldüğünü BirGün'ün haberiyle öğrenmiş olduk" diyen Özel, Kitaptan korkan, kitapları ayıran, tasnifleyen bir zihniyetin çocuklarımızın geleceği için çok önemli bir yer olan eğitim müdürlüğünde kritik bir görevde bulunması kabul edilemez. Okumaktan ve kitaptan endişe edilmesi, bu durumun bir whatsapp mesajıyla taraflara iletilmekten çekinilmemesi çocuklarımızın kime emanet edildiğinin görülmesi açısından üzüntü vericidir." dedi.

Özel, "Lâik ve bilimsel eğitimi savunan bir siyasi parti olarak bu yaklaşımı kınıyoruz. Kitaplara erişimin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını beklediğimiz bakanlık bürokratlarının başka saiklerle davranmasına, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında alışmıştık. Bir bakanlık bürokratının kitap fuarına yönelik bu ayrımcı tutumu gözönünde bulundurularak derhal soruşturma başlatılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.