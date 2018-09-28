EURO 2024 tanıtım filmi için Nusret'e para ödendi mi?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TFF tarafından EURO 2024 için hazırlanan tanıtım filminde restoran sahibi Nusret'e yer verilmesini TBMM gündemine taşıdı.

UEFA, dün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi. Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi. İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı. Son sunumlarda Almanya tamamen taraftar, organizasyon vurgusu yaparken, Türkiye'nin restoran sahibi Nusret'i kullanması tepki yarattı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Nusret'in Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hazırladığı tanıtım filminde yer almasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşıdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Başarır, "Ülkemiz için tarihi öneme sahip bir adaylık filminde Nusret'e yer verilmesine kimse anlam verememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır'ın Kasapoğlu'na yönelttiği sorular şöyle:

1. EURO 2024 adaylığı için yapılan başvuruda belirlenen şehirler ve statlar neye göre belirlenmiştir?

2. EURO 2024 başvurusu yapılırken Almanya, 2024 yılı için tamamı hazır stadyumları ile başvuru yaparken biz neden dosyamızda çivisi bile çakılmayan stadyum projelerine yer verdik?

3. UEFA’ya sunulan dosyaya göre Atatürk Olimpiyat Stadyumu, EURO 2024 öncesinde yıkılıp tekrar yapılacağı görülmektedir. 2020 yılındaki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak aynı stat için neden UEFA'ya böyle bir başvuru yapılmıştır? Stadın bu durumu neden dikkate alınmamıştır?

4. Türkiye, ekonomik olarak 70 milyar Euro yatırım yapma sözünü neden vermiştir? Bu söz nasıl yerine getirilecektir?

5. Tanıtım filminde neden kendi futbolcularımızdan daha çok yabancı futbolcular ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır?

6. EURO 2024 tanıtım filmi için bir yarışma düzenlendi mi? Tanıtım filmi için kaç ajansla görüşüldü?

7. EURO 2024 tanıtım filmini hangi ajans hazırlamıştır? Ajansı kim önermiştir? Ajansa kim karar vermiştir? Bu tanıtım filmi için ajansa ne kadar ödeme yapılmıştır?

8. Nusret Gökçe, tanıtım videosunda neden yer almıştır? Nusret'in yer almasına kim onay vermiştir? Tanıtıma koyarken ne amaçlanmıştır?

9. Bu kişinin Türk Futboluna ne katkısı olmuştur? Futbol tanıtım filmi ile “etin” alakası nedir?

10. Dünyanın en güzel ülkelerinden birini Nusret ile tanıtmak kimin fikri olmuştur? Nusret’in EURO 2024 için katkısı ne olarak düşünülmüştür?

11. Nusret’e bu tanıtım filmi için ücret ödenmiş midir? Ödenmişse bu ücret nedir?

12. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin “..Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti...” açıklamasına yer vermesi ülkemiz adına utanç verici değil midir?