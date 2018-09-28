Berberoğlu günler sonra ilk kez kürsüde

Toplantının basına kapalı bölümünde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu konuşma yaptı.

CHP TBMM Grubu 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme toplantısı Bolu Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde düzenlendi. Yerel seçim stratejilerinin de konuşulacağı toplantı öncesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmaya bir süre önce cezaevinden çıkan Enis Berberoğlu'nu selamlayarak başladı. Salonda bulunan partililer de Kılıçdaroğlu'nun selamlaması sonrası Berberoğlu'nu alkışladı. Enis Berberoğlu da oturduğu yerden ayağa kalkarak teşekkür etti. Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu ile ilgili şöyle dedi:

"Elbette ki sorunu çok olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu kadar yoğun sorunun yaşandığı bir ülkede hepinize çok önem verdik. Bu toplantımızın bir özelliği daha var. Uzun süredir aramızda olmayan Enis Berberoğlu aramızda. Basına kapalı bölümde kendisi duygularını, düşüncelerini anlatacak. Gördüğü aksaklıkları belki anlatacak. Sonuç olarak Enis Bey'in aramızda olması hepimiz için güzel bir olay. Daha önce gazeteciler, milletvekilleri, yazarlar hapse girip çıktıklarında onlara, 'Kapalı cezaevinden açık cezaevine geldiniz' dedim. Türkiye'yi bir anlamda açık cezaevine döndürdüler. Enis Bey tahliye oldu. Ama hala cezaevinde avukatlar var, gazeteciler ve milletvekilleri var. Dolayısıyla biz Türkiye'de adaletin hakkın ve hukukun olmasını istiyoruz. Hapishanelerin tıka basa dolu olduğu ülkede kimse demokrasiden kadın erkek eşitliğinden söz edemez. Dolayısıyla adalet arayan, hak hukuk arayan bütün yurttaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz"

BERBEROĞLU, TOPLANTIDA KONUŞTU

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, toplantının basına kapalı bölümünde konuşma yaptı. Berberoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez milletvekillerine seslendi. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ise sosyal medya hesabından, Berberoğlu konuşma yaparken fotoğrafını çekip, "15 aylık esaretin ardından aramızda. '15 aydır yakamdaki CHP rozeti beni hiç yalnız bırakmadı' dedi" notuyla paylaştı.