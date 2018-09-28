CHP'den adaletsiz dekan atamasına tepki

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık seçimleri sonuçlarında yaşanan adaletsizliğe ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

ODTÜ İİBF dekanlık seçimlerinde 53 oy alan Prof. Dr. Ayşe Ayata yerine, daha önce ODTÜ işletme bölümünden akademik yetersizliği nedeniyle iki defa ret alan ve dekanlık seçimlerinden de 20 oy alan Prof. Dr. Ramazan Sarı dekan olarak atandı. Diğer aday Semra Aşçıgil ise 2 oy aldı.

Dekanlık seçimlerinde yaşanan bu durumun ülkenin geneline yayıldığını ifade eden CHP Ankara milletvekili Tekin Bingöl, Türkiye’de hem bilimin hem de demokrasinin yayılan atama kültürü ile yıpratıldığını ve yapılan atamalarda da liyakatın esas alınmadığını vurguladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bingöl, şunları kaydetti:

“Türkiye, AKP ile yeni bir kültürle tanıştı: Atama kültürü. Sadece üniversitelere değil, ülkenin tamamına yayılan bu antidemokratik uygulamalar ile tek kişi her şeyi belirler oldu. Hatta öyle bir noktaya geldik ki, artık o tek kişi başkalarını atamak yerine kendini de gerekli gördüğü makamlara atıyor.

Ayşe Güneş Ayata, bu ülkenin en değerli bilim insanlarından biridir. Sadece Türkiye’de değil; dünyanın saygın birçok üniversitesinde dersler veren ve makaleleri yayınlanan Ayata, ülkemiz açısından unutulmayacak değere sahip bir akademisyendir."

"LİYAKATA DEĞİL, ŞAHSİ ZEVKLERE GÖRE DAVRANIYORLAR"

Bingöl, şöyle devam etti:

"Üniversiteleri KHK’lar ile yapboz haline getiren, liyakata değil; şahsi zevklere göre davrananlar, atamalar ile üniversiteleri iktidarlarının arka bahçesi haline getirenler bu ülkenin ne bugününde ne de yarınında kendilerine yer bulamayacaklar.

Diğer adaylar arasında en fazla oyu almasına rağmen tek kişinin iki dudağı arasındaki karar ile dekan yapılmayan Ayata’nın hem kendisi hem de ailesi Türkiye’nin tarihi için çok önemli bir değere sahiptir. Kıbrıs Barış Harekatı sırasındaki Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızı olan Ayata’nın yaşadığı bu muamele kabul edilebilir değildir. Üniversitelerde hakim kılınmaya çalışan bu antidemokratik uygulamaları kabul etmeyeceğiz."