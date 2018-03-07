CHP'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi sundu.

Yarkadaş, "8 Mart’ın kadınların özgürce sesini duyurabilmesi, hak mücadelesini sürdürebilmesi ve kadın sorunlarına dikkat çekilebilmesi için resmi tatil ilan edilmesini istedi."

Konuyla ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunan CHP’li Yarkadaş, kadına yönelik şiddetin çeşitlilik kazanarak ve artarak devam ettiği ifade ederek, 2017 yılında 409 kadın cinayetinin yaşandığını söyledi.

Teklifin gerekçesinde; her türlü hak ihlali ve şiddet, baskı, taciz, fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalan kadınların bu durumuna dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda sağlamanın gerekliliğini ve önceliğini vurgulamak için, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak resmi tatil ilan edilmesi öngörülüyor.