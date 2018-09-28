Ahmet Hakan: 'Ziyaaaaaa!' diye bağırmak istiyorum

Dünya gündeminde geniş yer bulan toplantıya Donald Trump'ın geç kalması ve Erdoğan-Trump görüşmesi tartışma konusu oldu. Burhan Kuzu, Trump hakkında attığı tweet ile dikkatleri üzerine çekti. Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Kuzu'nun cümlelerini köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan'ın yazısının o kısmı:

"BURHAAAAN! ZİYAAAA!

BURHAN Kuzu hocamız, şöyle bir tweet atmış:

“Trump BM toplantısında Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için her fırsatı kollamış. İşte bu nedenle konuşma sırasını bilerek kaçırmış ki Erdoğan’a denk gelmiş olsun. Gerçekten de öyle oldu. Ne yaptı ne etti, sonunda muradına erdi”.

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Herkes gibi ben de Burhan Hoca’ya şu film karesini gösterip...

Münir Özkul gibi “Ziyaaaaaa! Ziyaaaaa!” diye bağırmak istiyorum."