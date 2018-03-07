CHP heyetinden AA'ya ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile bir araya geldi.

Özkan, CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay ve Atila Sertel ile CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kazancı ile makamında görüştü.

Tuncay Özkan, ziyarette yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansına Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda verdiği kadar çok önem verdiklerini ifade etti.

AA'yı diğer bütün kurumlardan başka bir yere koyduklarını vurgulayan Özkan, "Çünkü orada bu ulusun alın teri var, emeği var, göz nuru var. Anadolu Ajansı, Atatürk'ün söylediği gibi dünyaya açılan penceremiz. Bu pencerenin sağlıklı, sıhhatli, güvenilir, büyük olmasından gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. 'Bizim buna bir katkımız olabilir mi? Birlikte daha çok ne yapabiliriz? Birbirimizin eksiğini nasıl tamamlarız' diye hem nezaket ziyareti hem de görüş alışverişi olsun diye Anadolu Ajansına geldik." diye konuştu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, ziyarette Balbay'a güzel bir sürpriz yaptı. Şenol Kazancı, Balbay'a, cezaevinden tahliyesinin ardından evinde oğlu tarafından karşılandığı sırada çekilen fotoğrafı hediye etti. Mustafa Balbay'ın oğlu ile kavuşma anını gösteren fotoğraf, 2014'te "yılın siyaset fotoğrafı" ödülü de kazanmıştı.

Ziyarette, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da hazır bulundu.