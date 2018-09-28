Eren Erdem hakkında karar

92 gündür tutuklu olan CHP PM Üyesi Eren Erdem'in tutukluluğa itiraz duruşması, bugün (28 Eylül 2018) Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirildi. Erdem'in avukatı Gülsüm Öner'in tahliye talebinin ardından, savcı mütalaasını verdi. Savcı tutukluğun devamını istedi. Müzakereye bir süre ara veren 23. Ağır Ceza Mahkemesi Erdem'in tutukluluğuna devam kararı verdi.

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Çağlayan Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan tutukluluğa itiraz duruşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel ile milletvekilleri Erdoğan Toprak ile Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Duruşmayı eski milletvekilleri Barış Yarkadaş, Necati Yılmaz, Mehmet Gökdağ ve Kadir Öğüt de izledi. CHP eski İl Başkanı Cemal Canpolat da duruşmayı izleyen isimler arasındaydı.

Erdem'in duruşmasına CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili de katıldı. Erdem'in duruşmasında AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin yanı sıra, anne ve babası da yer aldı.

DURUŞMADAN NOTLAR:

23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Eren Erdem'in avukatları Onur Cingil, Efkan Bolaç ve Gülsüm Öner, Erdem'in tahliyesini istedi. Eren Erdem duruşmaya getirilmedi, SEGBİS de kurulmadı.

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil savunmasında "Eren Erdem 92 gündür esir, mahkemeye bile çıkarılmadı. Adalet herkese lazım. 800 yıl önceki Magna Carta’yı arar haldeyiz. Yusuf Has Hacip 'Adalet göğün temelidir' demiş. Gök yıkıldı, sanık yok savunma yapıyoruz" dedi.

Eren Erdem'in avukatı Gülsüm Öner'in tahliye talebinin ardından, savcı da mütalaasını verdi. Savcı tutukluğun devamını istedi. 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı, müzakere için duruşmaya ara verdi. Ardından mahkemeden Erdem'in tutukluluğuna devam kararı çıktı.