CHP'liler Eren Erdem'in duruşmasında

Çağlayan Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan tutukluluğa itiraz duruşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel ile milletvekilleri Erdoğan Toprak ile Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Duruşmayı eski milletvekilleri Barış Yarkadaş, Necati Yılmaz, Mehmet Gökdağ ve Kadir Öğüt de izledi. CHP eski İl Başkanı Cemal Canpolat da duruşmayı izleyen isimler arasındaydı.

Erdem'in duruşmasına CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili de katıldı.

Haberimiz yayına hazırlandığı sırada duruşma devam ediyordu.