Dört partiden ‘AKP-MHP ittifakı’na destek

2019 seçimleri için ittifak yapacaklarını açıklayan Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ve Adalet Partisi AKP ve MHP’nin kurduğu ‘cumhur ittifakı’na destek verecek.

Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın yazısına göre, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz “Bu dönemde (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’dan uzak durmayı vatana ihanet sayarız. AP, DYP, ANAP ve HAP olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz, desteğimizi yakında açıklayacağız” dedi.

İttifak yapacaklarını açıklayan dört sağ parti önceki seçimlerde toplamda yaklaşık 20 bin oy almıştı.

Doğru Yol Partisi, 1 Kasım 2017 seçimlerinde yurt içinden 13 bin 674, yurt dışından 455 oy almıştı. 1 Kasım seçimlerinde yer almayan Hak ve Adelet Partisi’ne ise 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimde Türkiye’den 5112 yurt dışından 595 oy çıkmıştı. Anavatan Partisi ve Adalet Partisi ise 2015’teki iki genel seçime de katılmamıştı.