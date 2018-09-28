İYİ Parti'de ittifak masada: Her ilde...

SELDA GÜNEYSU - CUMHURİYET / İYİ Parti yönetimi yerel seçimlerde her il ve ilçede mutlaka aday gösterilmesi noktasında mutabakata varırken, CHP ile ittifak halinde bu adayların nasıl ve ne şekilde belirlenmesi gerektiği konuları da masaya yatırılıyor.

Partideki bir görüşe göre, CHP ile ittifak 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi, İYİ Parti’ye oy kaybettirebilir, İYİ Parti ’nin alacağı oylar CHP’ye kayabilir. Bu noktada CHP’nin Muharrem İnce’yi aday göstermesiyle birlikte genel başkan Meral Akşener’e gelecek oylarda ciddi oranda düşüşlerin yaşandığı anımsatılıyor. İYİ Parti’nin bu kez CHP’yle ittifaka gitmek yerine kendi güçlü adaylarıyla sahada olmasının partinin varlığı açısından daha önemli olduğu ifade ediliyor. İkinci görüşe göre ise CHP’nin oy potansiyelinin yüksek olduğu illerde mutlaka ittifaka gidilmeli. İttifak olmaması durumunda muhalefet blokunun yerel seçimlerde de hâkimiyeti AKP ve MHP ittifakına bırakacağı vurgulanıyor. Bu nedenle İzmir gibi CHP’nin güçlü olduğu illerde CHP adayının önüne geçmeyecek isimlerin seçilmesinin sağlanması gerektiği dile getiriliyor.

‘Ulusalcı kanat stratejisi’

CHP’de, özellikle 24 Haziran sonrasında, Muharrem İnce’den dolayı partiye küsen seçmenin alternatif olarak İYİ Parti’yi değerlendirebileceği belirtiliyor. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde CHP’nin Batı’daki Kürt seçmenlerin oylarıyla ittifaka gitmesi durumunda, bu illerdeki ittifakta İYİ Parti’nin devredışı bırakılabileceğine de dikkat çekiliyor. Bu nedenle de CHP’de, HDP ile yapılacak bir ittifaktan ‘rahatsızlık’ duyan seçmenin, İYİ Parti’nin çıkaracağı güçlü adaylar üzerinde kenetlenebileceği seçeneği tartışılıyor. İYİ Parti’nin tüm il ve ilçelerde göstereceği adayların Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milliyetçi ve demokrat kimlikli olmasının da önemine işaret ediliyor. Atılacak her adımda ise MHP seçmeninin dikkate alınması gerektiği de vurgulanıyor.