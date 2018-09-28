5 parti uzlaştı! Düzen değişmeyecek...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 1. Yasama Yılı öncesinde siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişikliklerde nasıl bir yöntem uygulanacağı da ele alındı.

Toplantıdan teknik iç tüzük değişikliği uzlaşması çıktı. Meclis Genel Kurulu’nda oturma düzeni değişmeyecek. Parti gruplarının sayısal güçlerine göre oturması benimsendi. Buna çerçevede başkanlık kürsüne göre parti grupları soldan sağa AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti sırasıyla oturacak.

Meclis Başkanlığı’nın çalışmasının bugün partlilere sunulması ve 5 parti grubunun onay vermesi durumunda teklifin ortak imza ile TBMM'ye sunulması bekleniyor. Teklif önümüzdeki hafta TBMM’de görüşülecek.

AKP'DEN "İÇTÜZÜK" AÇIKLAMASI

Toplantıya katılan AKP Grup Başkanvekili Özkan, yaptığı açıklamada, "Siyasi parti grupları, TBMM İçtüzüğü konusunda ortak çalışma yapılması ve İçtüzüğün en geniş uzlaşıyla Meclisin ilk gündemi içinde tamamlanarak çalışmalara başlanması konusunda görüş birliğine vardı." ifadelerini kullandı