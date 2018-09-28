MHP’nin af teklifine karşı İYİ Parti’den hamle!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ve partisi tarafından Meclis Genel Kurulu’na sunulan af teklifine İYİ Parti’den tepki geldi. Uyuşturucu, dolandırıcılık, kaçakçılık, gasp ve yaralama suçlarını da kapsayan teklifle ilgili İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

“TOSUNCUKLARIN AFFINA HAYIR!”

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank’ın sahibi ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın da bir görselini paylaşan Aydın, “Milleti dolandıran tosuncukların Affına Hayır! Gençliğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin Affına Hayır! Organize suç örgütlerinin Affına Hayır! Evrakta sahtecilik yapanların Affına Hayır! Önüne geleni tehdit edenlerin Affına Hayır!” ifadelerini kullandı.