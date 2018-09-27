Meral Akşener'in dikkat çeken fotoğrafı

Bir süre önce ameliyat olduğu için ayağı sarılı olan Meral Akşener durumunun iyi olduğunu söyledi. İYİ Parti grubundaki çalışanlarla selamlayan Meral Akşener, odaları gezdi.

İnşaatın bitmediğini gören Meral Akşener, çalışmaların savsaklandığını savundu. Akşener "Çok büyük işler değil. 3 aydır hala bitmemiş. Ben meclis başkanının burada dikkatini çekmek isterim. Kime verildiyse bu görev büyük bir savsaklama var. Büyük bir inşaat değil. Bizim bütün memur, danışman arkadaşlarımız odası olmadığı için dışarıda. Çok büyük inşaat olsa anlayacağız. Alt tarafı oda bölünüyor" dedi.

İşte Akşener’in o fotoğrafı: