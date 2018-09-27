İKM’den CHP Kocaeli’ye genel kurul daveti

Olağan genel kurul hazırlığında olan İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği’nin(İKM) başkan adayı Murat Öztürk ve dernek üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü’nü ziyaret etti.
CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Saymanı Naim Keskin, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya’nın hazır bulunduğu ziyarette İKM üyeleri 6 Ekim Cumartesi günü Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleşecek olan olağan genel kuruluna partilileri davet etti.
İKM Başkan adayı Murat Öztürk ve dernek üyelerinin kent esnafını yeniden canlandırmak adına hazırladığı projelerini anlattığı ziyarette konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yönetime talip olan yeni ekibe başarılar dileyerek genel kurula katılma sözü verdi.